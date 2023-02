Dermatólogo y riesgos de los rayos UV: "Ese daño explica cerca del 90% de los casos de cáncer de piel"

Cifras alarmantes se han dado en torno al cáncer de piel en Chile ya que en los últimos 10 años las muertes han incrementado en un 40% y además el norte del país es donde más se concentran los casos.

Se trata de una enfermedad en donde la prevención es clave para el tratamiento y la recuperación ya que al menos 9 de cada 10 personas diagnosticadas pueden prevenirlo.

A raíz de esto se ha generado mucha más conciencia en los riesgos que genera la exposición al sol y los rayos UV, y de igual forma se han implementando diversas medidas para educar a la población como la campaña “Protégete de lo que no ves”.

Para conocer más de esta iniciativa y todo lo relacionado con esta patología, en una nueva edición de Entrevistas Biobío TV conversamos junto dermato-oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (Falp), el doctor Leonardo Peruil.

Incremento de cáncer y causas

“En las últimas décadas se fue describiendo a nivel científico el daño que genera la radiación ultravioleta en la piel, que se va acumulando y finalmente da cuenta del cáncer. Es muy importante porqué en el fondo lo que si es seguro es que se va acumulando ese daño constantemente, de a poco, incluso sin necesidad de quemarse o broncearse, en el día a día cuando uno sale”, aseguró el médico.

Y agregó: “Ese daño explica cerca de uno de los 90% casos finalmente. Sobrepasa la capacidad de la piel de gestionar el daño y se genera un cáncer. La radiación UV es invisible, no es lo mismo que la luz del sol, está siempre presente, traspasa las nubes y las ventanas”.

“Va a depender de las características de las personas, hay una pequeña base genética pero también influye el color de piel como las más claras, con pecas, con lunares o gente que trabaja al sol directamente. Son factores personales de cada paciente pero lo que es claro que todo el tiempo el daño se acumula”, zanjó.

“Lo principal es la radiación ultravioleta y un porcentaje genético que igual influye. Obviamente a mayor edad hay mayor riesgo”.

En tanto, sobre la prevalencia de la enfermedad en el norte, explicó: “La radiación es más potente mientras más nos acercamos al Ecuador entonces son un poco más altos los niveles, también tenemos el factor ocupacional que hay mucha gente que trabaja al aire libre y el arsénico que hubo mucho tiempo en aguas contaminadas”.

Protección y mayor conciencia

“Protegernos da cuenta de distintas acciones que nosotros tenemos que tomar como no exponerse entre las 11:30 y las 17:00 horas. Intentar no salir al sol en ese período porqué la radiación cae directo. Estar en lugares sombreados, utilizar anteojos negros, sombreros y mangas de color más oscuro”, expresó.

E insistió: “El protector solar que sea factor 30 o 50, y aplicarlo cada 4 horas que es lo que dura, entonces por eso en dermatología hemos intentando eliminar los términos bloqueador o pantalla solar ya que solo son un elemento más de protección que tenemos que sumar”.

“Se ha ido construyendo de a poco la conciencia. Este aumento del cáncer de la piel tiene que ver con esta ola. No solo hay más casos además se muere un mayor porcentaje y tiene que ver con consulta tardía, que se pesquisa tarde el cáncer de piel. Este cambio conductual todavía no se traduce en un aplanamiento de la curva”, dijo.

Cómo detectar el cáncer de la piel y tratamientos

“Hay dos grandes grupos de cáncer de piel, el melanoma que es más agresivo y representa hasta un 2%, y el no melanoma que representa más del 99%. Cómo detectamos un cáncer no melanoma, en general la gente se comienza a dar cuenta porqué empieza como una espinilla, una pequeña herida que dura dos tres o cuatro meses que no se sana y forma costras”, sostuvo.

Y añadió: “El problema es el cáncer de piel tipo melanoma por que empieza como un lunar que puede ser similar a cualquier otro que tengamos en el cuerpo y en una primera instancia para el paciente es muy difícil distinguirlo e incluso a uno como médico. Cuando es muy inicial un melanoma cuesta diferenciarlo de otros lunares normales”.

Asimismo enfatizó en que las personas deben realizarse al menos un chequeo anual con el dermatólogo con el fin de poder identificar cualquier lunar que sea un melanoma. “Si uno llega tarde el pronóstico empeora muchísimo, el melanoma da metástasis a distintas partes del cuerpo y puede ser de riesgo vital tremendo. En Chile y Latinoamérica se ven más en las palmas y las plantas, hay una causa genética y si aparece una línea negra en alguna uña hay que tener ojo y preocuparse”.

“En relación al melanoma, pueden salir en cualquier parte del cuerpo, hay algunas asociaciones a que las mujeres tienden a tenerlos más en las piernas y en los hombres un poco más en espaldas. En general un porcentaje importante del cáncer de piel se presenta en la cara. La biopsia determina el pronóstico de este, la profundidad y si está mas avanzado o no. Eso nos determina el tratamiento”, cerró.

Revisa la entrevista completa junto a Loreto Álvarez en Bio Bio TV.