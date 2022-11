Ximena Restrepo y su récord vigente desde 1992: "Ojalá lo rompa mi hija Martina (Weil)"

Se trata de una de las deportistas más destacadas de Colombia y la escena latinoamericana, hablamos de Ximena Restrepo que con solo 23 años en 1992 rompió el récord en atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona al recorrer en menos de 50 segundos los 400 metros planos.

Con nacionalidad chilena hoy cumple un rol fundamental liderando la Federación de Atletismo, además su legado se mantiene al más puro rojo vivo con su hija Martina, fruto de su matrimonio con el balista chileno Gert Weil.

En una nueva edición de Entrevistas Deportes Bio Bio TV, Rodrigo Ried conversó junto a la atleta sobre su trayectoria, los desafíos de esta rama deportiva y la prometedora carrera de su primogénita.

Trayectoria y récord en 1992

Con su récord en Barcelona, Restrepo se convirtió en la primera mujer sudamericana en lograr dicha hazaña lo cual mantuvo a su país natal expectante y además abrió paso a que más jóvenes se interesaran en el atletismo.

“No existía en Colombia la experiencia de una deportista de ese nivel, realmente me enfoqué y se me metió en la cabeza el deber de entrenar. En el país se generó un ambiente muy bonito y emocionante, la gente estaba muy involucrada y pendiente de ese hecho inédito”, sostuvo.

Y agregó: “¿Cómo no va a haber una mujer que rompa esta marca? Después de los juegos olímpicos del 92 vino al año siguiente el mundial de atletismo y yo tenía la mejor marca del mundo pero me lesioné la espalda”.

“Ahí uno ve por que se necesita el descanso y yo seguí entrenando. Si hubiera tenido un equipo multidisciplinario me hubieran podido ayudar mejor, no tenia un medico guía que me dijera que hacer”, persistió.

No obstante, destacó que actualmente en el continente si se cuenta con la formación de especialistas y profesionales capacitados para guiar a los deportistas de alto rendimiento. Esto en materia de alimentación, descanso y recuperación tras las competencias.

Legado y la prometedora carrera de su hija

“Es una mujer súper especial, afortunada y muy inteligente. Es lo que más me enorgullece de Martina que es su calidad de persona”, indicó la deportista.

Sobre los inicios de su hija, señaló que de pequeña fue invitada por el entrenador de su colegio a competir en los inter escolares, en donde tras ganar se entusiasmó mucho por el atletismo.

“Llegó un momento en que empezó a tener más conciencia de los papás que tenía. Vimos que había arrancado hacia el atletismo pero en un momento pensé que nunca se iba a dedicar”, complementó.

E insistió: “Me encantaría que fuera ella quien rompiera mi récord. Este año ha mejorado muchísimo, ha tenido un desarrollo muy fuerte por que ha estado a cargo de este entrenador belga”.

Federación de Atletismo y Panamericanos 2023

“Soy talvez la persona que más tiempo lleva trabajando en los juegos, desde julio de 2019. Estoy de gerenta en el área de deportes y me toca supervisar que el atleta llegué y encuentre las condiciones optimas para competir y plasmar todo ese tiempo de entrenamiento”, explicó Restrepo.

Asimismo reconoció que: “Siempre la infraestructura es un desafío, tengo confianza en que va a salir bien y vamos a estar contra el tiempo pero los juegos siempre salen”.

En tanto, sobre su rol en la Federación manifestó: “Podemos hacer cambios para que el atletismo siga creciendo y siga siendo un deporte que entusiasme a la juventud. Es un puesto desafiante del que he aprendido muchísimo”.

Revisa la entrevista completa a la atleta Ximena Restrepo en Bio Bio TV.