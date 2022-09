Historiador: "La Reina Isabel II en un acto de generosidad le pavimentó el camino a Camilla"

Una multitudinaria despedida ha tenido la Reina Isabel II tras su fallecimiento a los 96 años. Hoy después de 70 años de mandato, su hijo Carlos III asume como nuevo monarca en el Reino Unido.

Bajo esa mirada y en una nueva edición de Entrevistas Bío Bío Tv, conversamos con el Doctor en Historia y académico de la Universidad del Desarrollo, José Manuel Cerda.

“Basta ver la cantidad de gente que se ha congregado en las calles y los tributos que se han dado a la reina en distintas partes del mundo, en lugares lejanos e incluso países que fueron colonias del Imperio Británico”, señaló sobre el reconocimiento mundial de la monarca, quien asumió el trono con solo 25 años en 1952.

La figura de la Reina Isabel II en el mundo

“Más del 90% de la gente que vive en el mundo solamente ha conocido una monarca en Reino unido. Es un fenómeno político bastante único tener un soberano por 70 años en el trono. Nosotros estamos acostumbrados a los cambios presidenciales, de los primeros ministros, incluso los papas en la iglesia”, sostuvo.

El académico de la UDD enfatiza en la importancia de la figura de Isabel II para la nación británica, lo cual se ha traducido en un desarrollo económico a nivel turístico y de imagen país. “En Londres se visita el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, edificios que pertenecer a la monarquía ya que el hecho de que vivan ahí le da una magia especial”.

“La monarquía británica genera 5 veces de lo que gasta y si se compara con gobiernos democráticamente elegidos, es mucho mejor. Es bastante austera, lo que uno ve son grandes rituales y ceremonias que vienen del pasado y que unen sus raíces en la historia.”, subrayó.

Y añadió: “La reina da un sentido de estabilidad y proyección al ser la cabeza del Estado. El Reino Unido es una democracia muy sólida”.

Introvertida y amante de la naturaleza

“La cantidad de anécdotas, contactos y relaciones que tenía con distinta gente nos demuestran a una mujer introvertida, no muy carismática, muy sencilla y que le encantaban los perros y los caballos”, mencionó.

La única visita de Isabel II a Chile se produjo el año 1962 y entre las diversas actividades de su itinerario, se contempló un show ecuestre que según José Manuel Cerda, “es un gran recuerdo para ella”.

“Las salidas de libreto, las reacciones más espontaneas de la Reina Isabel las vamos a tener en su cara cuando veía perros o caballos, era una persona muy autentica”, destacó.

Rey Carlos III

“La monarquía es la cara visible del Reino Unido y apoyar a Carlos III es apoyar a la nación británica. Lo primero que tiene que hacer el monarca es procurar su estabilidad interna, ordenar la familia y que no hayan más escándalos”, dijo.

Además el profesional mencionó que debido a la edad avanzada de Isabel II, su hijo Carlos ya habría estado tomando acciones con su relación con Camilla Parker y las fundaciones sociales que ambos encabezan. “Una cosa es cómo Carlos III logra mantener una cohesión en el Reino Unido y ahí la clave es Irlanda del Norte. Es probablemente la nación que tiene una independencia más avanzada respecto al Reino Unido”.

“El siglo XXI no se va a terminar sin una Irlanda unida. El tema religioso ya no es tan importante y era lo que dividía ambas naciones. La relación con la monarquía británica no es tan cercana como con Escocia y Gales”, enfatizó.

El rol de Camilla, la reina Consorte

“Camilla se casó en 2005 con Carlos, después de una enmienda significativa que regula los permisos de matrimonio en la realeza. En ese momento se dijo que iba a ser tratada como princesa consorte para no ofender la figura de Diana”.

La entrada de Camilla a la realeza británica no estuvo exenta de polémicas por el fenómeno de Lady Di y los rumores en torno a su relación con la reina Isabel. No obstante, el académico de la UDD señala que previo a su muerte, la monarca manifestó su voluntad de que la esposa de su hijo Carlos, sea considerada reina Consorte.

“Es un acto de generosidad tremendo de la Reina Isabel II. Le está pavimentando el camino a Camilla y le está endosando parte importante de su propia popularidad. La declara como miembro de la orden de la jarretera, y es la más antigua a la que pertenecen los miembros de la realeza y otros personajes distinguidos”, afirmó.

Funeral

“El funeral es un preludio de la coronación. Siempre se habla de la monarquía británica por que tiene identidad y estará representada en el evento del lunes en todos los detalles. Hay que fijarse quienes van a participar en el cortejo y en todas las manifestaciones religiosas”, se refirió.

Para el 2023 se espera la coronación oficial de Carlos III, considerado por el historiador “el rito más sublime y representativo de la realeza”. No obstante, afirma que el Reino Unido debe vivir un luto muy consciente para pasar a una etapa de jubileo.

“La monarquía es el vínculo de un pueblo con su pasado e identidad. Hoy los británicos están viendo la historia de su país con sus ojos. Frente a nosotros pasaron mil años de historia”, cerró.

Revisa la entrevista completa al historiador José Manuel Cerda en Bío Bío TV.