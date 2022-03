Al técnico de Marcianitas no le han pagado en 15 meses: "Hemos pensado en subastar la Copa Mundial"

La triste realidad del hockey patín chileno fue retratado en detalle por el técnico de “Las Marcianitas”, campeonas del mundo el año 2006, Rodolfo Oyola.

Uno de los temas sensibles fue el sueldo. Junto a otras 14 personas del staff que trabaja con las selecciones femeninas, ya acumula 15 meses impagos.

Y no son remuneraciones precisamente altas. “Yo gano 380 mil pesos mensuales. Y eso que soy técnico de la adulta, la sub 17 y la sub 15”, reveló entre lágrimas.

Peor aún. Para subsistir ha tenido que recurrir al ingenio criollo generando eventos para juntar dinero.

Como si fuera poco, Oyola dio a conocer una noticia desgarradora: “Hemos estado conversando y es probable que tengamos que subastar lo más preciado que tenemos… la copa del mundo del 2006”.

Asimismo, expuso que por todos los medios ha intentado dialogar con la Ministra del Deporte Cecilia Pérez, pero que todos los acercamientos han sido infructuosos.

De paso, criticó a la mandataria. “Hace poco hizo un balance de su gestión. Puso un gran encarpado, sillas, cocktail… seguramente con todo eso pudo habernos pagado el sueldo”, manifestó.

