Roberto Ampuero ubica a Cayetano Brulé post Estallido en "Demonio"

El detective porteño Cayetano Brulé nació en 1993 cuando Roberto Ampuero lo hizo aparecer en “¿Quién mató a Cristián Kustermann?”, novela con la que ganó el Premio de la Revista de Libros de “El Mercurio”.

Casi 30 años después publica “Demonio”, la octava novela que tiene de protagonista a Brulé.

En conversación con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio, el escritor comenta que su personaje “siempre ha estado en distintos momentos álgidos de la realidad chilena, muy tensos, en lo político y social.

‘Demonio’ es la primera incursión de Brulé en el Chile actual, en medio de un Valparaíso dañado”, dice, refiriéndose a los hechos en torno al estallido social.

Para él es importante destacar que frente a ello, en la novela “aparecen muchas voces que representan a muy distintos puntos de vista. Un arcoíris muy variado y diverso, voces discrepantes”.

Ampuero dio esta entrevista desde Madrid, donde se desempeña como Embajador.

Define “Demonio” como una novela coral construida con aquellas informaciones que leía en la prensa y lo que comentaban diversos amigos y conocidos.

El título alude a “la aparición del mal como la posibilidad de la libertad. Los personajes están optando, tomando decisiones sobre lo que es violencia callejera”.

“Muchas personas tienen a entender esta novela como un ensayo político, pero no lo es. Tiene de ensayo pero no lo es. He subrayado que es una ficción y que recoge todas las voces”.