Causa y Efecto: El drama de las tomas en Santiago y el despliegue de los alcaldes en año electoral

Durante el día de hoy hubo un despliegue de alcaldes en tres comunas de Santiago por temas de seguridad. Desalojos y destrucción de viviendas en algunos casos, eventualmente empadronamiento en lo que es un fenómeno que impulsa a los jefes comunales de realizar algo en esta materia, considerando que es un año electoral.

En el caso de las personas que habitan estás tomas, que han ido creciendo. Efectivamente en estos lugares hay focos de delincuencia, aunque es correcto señalar que no se puede estigmatizar a todos sus habitantes, y que son sometidas a esa lógica delictual. no hay posibilidad de hacer denuncias, y manda la ley de ellos, no la del Estado.

Desde el lado de los alcaldes, han habido algunos que han tomado medidas para desalojar estos terrenos y en paralelo, solicitar ayuda militar para enfrentar la crisis de seguridad. Esto ha despertado críticas de sus mismo pares, como Daniel Jadue, quién criticó al alcalde vodanovic de Maipú, diciendo que es una estrategia electoral en año de elecciones y de mimetizarse con la ultraderecha.

