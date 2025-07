Revisamos los lanzamientos de julio y hablamos con Blizzard sobre la nueva clase en Diablo Immortal

Ética y transparencia de BioBioChile

Ya estamos en un nuevo mes y en la mitad de este año 2025, y en este nuevo episodio de Aquí Casuales: The Show te invitamos a revisar cuáles son los títulos más importantes que tendremos durante julio en consolas y computadores.

También queremos compartir con ustedes una entrevista con Ryan Quinn y Emil Salim, parte del equipo responsable del juego para móviles y PC “Diablo Immortal”. Conversamos con ellos sobre todas las novedades que está entregando el juego en estos días.

Además, analizamos Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army y nos adentramos aún más en Rainbow Six Mobile en una conversación con Sandra del Castillo, jefa de producto en Ubisoft.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIO BIO TV todos los lunes.