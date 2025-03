Tecnología de audio multifuncional y un smartphone ¿indestructible?

https://rudo.video/vod/bTPkfR

Sabemos que te encanta estar al día con la tecnología y los videojuegos. Es por eso que en este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show te traemos una completa revisión de los audífonos Razer Barracuda X Chroma, para que disfrutes de una experiencia gamer de alto nivel. Además, te contamos cómo fue nuestra experiencia con el Honor Magic 7 Lite, un smartphone que sigue la línea de la “Magia Indestructible”, a prueba de golpes y temperaturas extremas.

En cuanto a videojuegos, te contamos las principales características de La Mole y La Antorcha Humana, los nuevos personajes que llegaron al exitoso Marvel Rivals hace unas semanas. También revisamos los videojuegos que llegan a PlayStation Plus durante este mes de marzo, y te ofrecemos un completo análisis de The King of Fighters XIII Global Match, que ya está disponible en PC.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.