¡Los adelantos en The Game Awards, ofertas navideñas en notebooks, jugamos Frontiers of Pandora y más!

Hace diez años, el mundo de los videojuegos tiene su gran celebración en la que la industria no solo premia lo mejor del año, sino que también se convierte en una instancia para anuncios especiales de lo que vendrá en el futuro. Hoy, en ‘Aquí Casuales: The Show’, junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz, revisamos lo mejor de estos adelantos presentados en The Game Awards.

Si en tu carta a Santa Claus hay una petición para renovar ese viejo notebook, o estás pensando en darte ese merecido autoregalo, en el programa de hoy te contamos sobre las importantes ofertas que ofrece Asus con su línea de notebooks: Vivobook, Zenbook, TUF Gaming, ROG Strix y la consola portátil ROG ALLY que puedes encontrar en su tienda digital o en los principales retailers del país.

En nuestra revisión de videojuegos, te traemos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo título de Ubisoft, Avatar: Frontiers on Pandora, y cómo este videojuego forma parte del universo de las películas haciéndote parte de los Na’vi y su hermoso mundo. Además, estaremos revisando el primer contenido extra que llegó a Final Fantasy XVI en un modo de mazmorra en el que deberás enfrentar a un peligroso y conocido enemigo de la franquicia.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.