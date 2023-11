¡Conversamos con el padre del G-Shock, jugamos COD: MW III y probamos las nuevas Fury Renegade!

G-Shock, la marca líder en el mercado de relojes, celebró a nivel mundial sus 40 años de existencia en la ciudad de Nueva York. Durante este evento, se presentó la historia de sus productos y colaboraciones a lo largo de estas cuatro décadas. Además, se dieron a conocer nuevos modelos y tuvimos la oportunidad de conversar con Kikuo Ibe, el creador de G-Shock en Casio.

Acompáñanos en este nuevo capítulo de “Aquí Casuales” para descubrir todo lo que sucedió en esta gran celebración, junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz.

En el ámbito de la tecnología, tenemos dos productos que podrían resultar muy interesantes. Por un lado, analizamos el televisor “Hisense Mini-Led 4K U6”, una pantalla con Google TV, a un precio de entrada muy conveniente, que además sorprende con prestaciones para jugadores. Por otro lado, te contamos sobre el rediseño de las memorias “Kingston Fury Renegade”, las cuales presentan un nuevo look y un estilo RGB para personalizar tu configuración.

Como siempre, los videojuegos son protagonistas en “Aquí Casuales”. En esta ocasión, tenemos dos análisis destacados: EA Sports WRC y Call of Duty Modern Warfare III, Además, conversamos sobre los videojuegos nominados al “Game of The Year 2023” y realizaremos un análisis de las noticias más relevantes de la semana.