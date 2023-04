¿Cómo armar tu espacio gamer en casa?

Videojuegos, tecnología y siempre algo más en un nuevo episodio de Aquí Casuales: The Show, junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz. En esta edición encontrarás una revisión completa sobre The Last of Us Part 1 para PC, incluyendo tanto los aciertos como los errores de un lanzamiento que ha estado en el centro de la controversia.

Si estás pensando en renovar el espacio donde juegas, tenemos una serie de consejos para que puedas disfrutar de la comodidad y el estilo que necesitas. Fuimos a la tienda IKEA de Cerrillos para revisar las diferentes alternativas disponibles para los gamers.

La serie de televisión “Gotham Knights” ya está disponible a través de HBO Max y te contamos cuáles son las claves para disfrutar de esta serie en la que Batman ya no es el protector de Ciudad Gótica y una nueva generación deberá tomar el manto del vigilante al ser acusados de un crimen que no cometieron.

Por último, revisamos las noticias más importantes que nos dejó el evento Star Wars Celebration en Europa, con importantes avances tanto del futuro cercano como del lejano de esta popular franquicia en el cine y la televisión.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV.