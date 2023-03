¡Una nueva aventura para las historias de Bayonetta!

Una de las grandes sorpresa de este año en materia de videojuegos, Bayonetta Originis: Cereza and the Lost Demon, llega para un nuevo capítulo de Aquí Casuales The Show junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz, este videojuego exclusivo de Nintendo Switch te llevará a los primeros años de uno de los personajes más queridos y controversiales del último tiempo.

Los esports están influyendo en la cultura pop y se están convirtiendo en una opción cada vez más viable para las carreras profesionales de muchos jóvenes, pero ¿Siguen realmente al alza en nuestro país? Analizamos el fenómeno del deporte electrónico desde distintas aristas de discusión.

Blizzard Entertainment realizó la beta cerrada y abierta de su próximo título “Diablo IV” y te contamos sobre todas las características y mejoras de esta nueva entrega, la que se luce no solo por su gráficos, si no que también por su narrativa rica y emocionante para los jugadores.

También en este episodio te contamos sobre la colección de Pandora x Marvel, una línea de joyería que presenta diseños inspirados en los icónicos personajes de la editorial, y para cerrar, dejamos actualizada tu semana con un nuevo update, con información sobre: Los incentivos en Japón para que compres la nueva entrega de la Leyenda de Zelda, se revela la duración de la campaña principal en Final Fantasy XVI y el divertido corto anime basado en Resident Evil 4, entres muchas otras notícias más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV.