¡Analizamos la serie The Last Of Us, jugamos al nuevo One Piece y al más reciente Fire Emblem!

Una de las series de televisión más esperadas de este 2023 ya está en emisión a través de HBO Max, nos referimos a “The Last of Us”, donde Pedro Pascal y Bella Ramsey encarnan fielmente a los personajes Joel y Ellie del videojuego de donde proviene la historia; acompáñanos en este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The show donde repasamos lo que nos pareció su primer capítulo (sin spoiler).

Una nueva aventura con Monkey D. Luffy y su tripulación podrán vivir en el nuevo título de Bandai Namco: One Piece Odyssey, videojuego de estilo JRPG que está disponible en tiendas físicas y digitales. Todo lo que necesitas saber sobre esta nueva entrega te lo cuenta en detalle Klaudio Ortiz.

Siguiendo con los videojuegos, en este programa encontrarás una completa revisión, a cargo de Klausen Hans, del nuevo título para Nintendo Switch: Fire Emblem: Engage. Cuales son sus nuevas mecánicas y las sorpresas que encontrarás con emblemáticos personajes de la serie son parte de su análisis.

En nuestra revisión de noticias semanal te encontrarás con diversos temas como: los nominados para anime del año en Crunchyroll, el anuncio del especial que conmemora los 30 años de Power Rangers y la fecha de lanzamiento de Returnal para el PC, entre muchas otras noticias del mundo geek.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV.