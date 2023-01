UPDATE: Black Desert Online presenta nuevo contenido

Como en cada semana te invitamos a quedar completamente actualizado con las noticias más importantes de la semana en el mundo de los videojuegos y la Cultura Geek.

En este capítulo te contamos todos los detalles del nuevo contenido que llega al popular MMORPG Black Desert Online. Por otra parte se dieron a conocer la cantidad de espectadores que tuvo el primer episodio de la serie de HBO MAX The Last of Us

Además revisamos la confirmación de la fecha de estreno de la última temporada del anime Attack on Titan – Shingeki No Kyojin junto a una importante novedad en la serie.

Disfruta de todo esto y más en este nuevo Update.