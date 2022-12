Revisamos lo más importante del 2022 y lo que vendrá durante el 2023 en los videojuegos

Se termina el año 2022 y en Aquí Casuales: The Show, revisamos los acontecimientos más importantes ocurridos en la industria del videojuego a lo largo de estos últimos doce meses, acompaña a Klausen Hans y Klaudio Ortiz por este recorrido de noticias que incluso repercuten hasta hoy.

Si eres un seguidor de la compañía Motorola, en este nuevo programa ponemos a prueba el desempeño de su terminal Motorola Edge 30 Fusion, con todas sus características de uso y destacando una en particular que te sorprenderá por su versatilidad.

Si ya tienes tus ojos puestos en los videojuegos de 2023, acá encontrarás un resumen de los títulos más importantes que llegarán durante su primer semestre como: Street Fighter 6, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y muchos otros más.

El mejor micrófono para streamers es puesto a un riguroso juicio en este programa, no te pierdas nuestra revisión del HyperX Quadcast S y descubre porqué este liviano y poderoso periférico está robando la atención de los creadores de contenido por su relación precio/calidad y prestaciones.

La actualidad de la última semana del año se hace presente y en un nuevo update te contamos sobre el rumor de un anime de Stranger Things, la duración del primer capítulo para The Last of Us en HBO y mucho más.

