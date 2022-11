¡Conversamos con Akiman, abrimos la edición coleccionista de God of War y mucho más!

Este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show, comienza con una entrevista exclusiva al gran diseñador del mundo del entretenimiento: Akira Yasuda, quien ha trabajado en importantes franquicias de Capcom, Gundam y actualmente con Square Enix, acompaña a Klausen Hans y Klaudio Ortiz a conocer mucho más sobre su trabajo y arte.

“Pentiment” (Penitencia) es un nuevo videojuego de Obsidian Entertainment, ya disponible para PC y consolas Xbox, el que ha llamado mucho la atención de los jugadores y prensa mundial, esto por su particular estilo gráfico dentro de una experiencia narrativa que nos lleva a Europa en el siglo XVI, en esta ocasión revisamos todos sus detalles más importantes.

En programas anteriores ya hemos analizado todo lo que nos ofrece God of War Ragnarok en consolas PlayStation y en esta oportunidad te traemos un unboxing de su espectacular edición coleccionista, la que incluye una réplica del martillo de Thor y una serie de otros elementos que sin duda alguna vas a querer tener.

Durante los últimos días una muy triste noticia golpeó a millones de fanáticos del mundo, tras enterarse que el actor Jason David Frank, reconocido como el “Ranger Legendario”, falleció a sus 49 años. En Aquí Casuales, repasamos parte de su historia y legado, desde personificar al Green Ranger in Mighty Morphin Power Rangers hasta su último proyecto personal “The Legend of the White Dragon”.

Para cerrar el programa, analizamos para ustedes dos juegos relacionados al mundo de la administración de recursos (tipo granja) que son: Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom de Bandai Namco y Harvestella de Square Enix.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV.