¡A toda velocidad con Sonic Frontiers, nuestro análisis de God of War Ragnarok y mucho más!

Uno de los eventos más importante de premiación, en la industria de los videojuegos, son los “The Game Awards”, instancia que ya reveló sus nominados para este año 2022 y que revisamos junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz en este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show.

Si aún tenías dudas de adquirir la más reciente entrega del Dios de la Guerra, no te puedes perder nuestro análisis del videojuego más esperado por los fans de PlayStation, God of War: Ragnarok, te adentramos en sus mecánicas y premisas sin spoilers, para que luego puedas vivir la experiencia en su totalidad.

¿Sabías que recargar tus controles con el cargador del teléfono podría dañarlos? Hoy te presentamos una solución efectiva y decorativa para que cuides tus mandos Dual Sense junto a HyperX. También te contamos de una singular experiencia que vivimos en el Teatro Municipal de Santiago junto con los amigos de Huawei y su más reciente terminal.

¡Sonic está de regreso! Esta vez no con una película, si no que con una nueva entrega que de verdad no ha sorprendido de buena manera, por sus mecánicas de exploración y escenarios de alta velocidad, no te pierdas nuestro review para Sonic Frontiers.

Finalmente nuestro “Update” de la semana te deja totalmente informado en temas como: El cumpleaños de Shigeru Miyamoto, lo nuevo en la segunda temporada de Multiversus, se confirma la película basada en Street of Rage y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.