Analizamos el escándalo de Warner, probamos el Poco F4 GT y mucho más

The Pokémon Company presentó novedades para sus próximos videojuegos Scarlet & Violet, es por esto que en Aquí Casuales: The Show, junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz, revisamos cada uno de los anuncios para estos dos grandes estrenos en Nintendo Switch.

Nuevamente nos adentramos en el mundo de la tecnología móvil y en esta oportunidad revisaremos el “POCO F4 GT” de Xiaomi, un terminal enfocado en el público gamer que te sorprenderá por el rendimiento de su hardware y versatilidad de su software para disfrutar de tus videojuegos favoritos.

En este capítulo también revisamos lo que ha ocurrido con Warner Discovery, compañía que está en una reestructuración de sus servicios y cambiando el enfoque de su propuesta, lo que terminó con la cancelación de la película Batgirl y otros proyectos.

Y por supuesto que en nuestro habitual “Update” te informamos de lo que más te interesa, como: el nuevo hito de One Piece, The CW pone fecha al término para The Flash en la televisión, una nueva patente para el control de PlayStation, EA en alianza con “LaLiga” de España y mucho más.

