Que se vayan todos, que no quede nadie...(En la U)

Lo vivido el último fin de semana, con agresiones de delincuentes que dicen llamarse hicnhas, en contra de jugadores de su propio equipo y del rival, fue la coronación de una sentencia. Lo de la U y azul azul, no da para más. La crisis es futbolística, deportiva, institucional , moral y ética. Deben irse todos. Incluso el DT, que no dio el ancho y además no condena categóricamente, sino que omite, cuando hay “aprietes” de los barra brava en contra de sus dirigidos. También, en esta edición, una palabra para el relajo de Colo Colo y la soberbia de Quinteros.