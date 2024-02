"Aceitar la maquinaria" para la reelección

Los políticos que detentan distintas posiciones de poder (por ejemplo: alcaldes, parlamentarios, consejeros, concejales, etc) cuentan con una serie de oportunidades para promover desde sus respectivas posiciones sus reelecciones. Esta situación no sólo se encuentra naturalizada por los incumbentes, sino que también es bastante desconocida por los ciudadanos y me parece que afecta la democracia y la competencia leal y justa entre quienes pretenden disputar los espacios de poder. Esta columna es una forma de dar a conocer a los ciudadanos esta situación. También es un llamado de atención a los políticos y partidos, responsables de cambiar estas malas prácticas, ya sea a través de la ley o de otros mecanismos.