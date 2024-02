El fuego, la muerte y la destrucción producida por grupos que aspiran a terminar con el proyecto común al que llamamos Chile, no sólo dominan la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, sino que también nos sometieron a sus planes durante la revolución de octubre de 2019, y nos han demostrado consistentemente su gran capacidad destructiva con los incendios simultáneos en las regiones del Bio-Bio, Ñuble, Maule y la Araucanía en 2023 y, con los incendios provocados en la región de Valparaíso en febrero de este año. A lo anterior se suma un problema, que es grave y triste a la vez, los chilenos hemos ido perdiendo la confianza, llevamos años de ambigüedad frente al fuego provocado e indolencia frente al terrorismo, de incapacidad para defender a la gente de trabajo. Chile puede más y merece más, pero para eso requiere políticos y gobernantes que no sean ciegos y sordos, no vaya a ser que terminen despertando cuando el fuego empiece a quemar sus propias puertas. No olvidemos que el 2019 todo partió con el fuego.