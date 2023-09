El momento del litio chileno: Presidente, la ventana se cierra

Chile tiene una oportunidad dorada de generar desarrollo para las regiones, miles de puestos de trabajo, captar grandes inyecciones de inversión, desarrollar una gran industria minera paralela al cobre y aumentar los ingresos para el país. Pero esa oportunidad no es permanente, tiene fecha de caducidad y, de no llegar a tiempo, serán los ciudadanos de a pie quienes paguen el costo de, otra vez, una institucionalidad que les habrá quitado una oportunidad de desarrollo y bienestar de las manos. Presidente, la ventana se cierra. El litio para los chilenos requiere acción hoy, para que sus beneficios sean una realidad y no un amargo recuerdo de lo que no fue.