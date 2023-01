Comentario literario con Matías Cerda: "Las falanges del orden negro"

Las falanges del orden negro es el libro que recomienda esta semana nuestro comentarista Matías Cerda, gerente comercial del Fondo de Cultura Económica.

Escrito por Pierre Christin e ilustrado por Enki Bilal, es una novela gráfica que inicia -de acuerdo a su sinopsis oficial- con una nota periodística sobre una masacre, ocurrida en un pequeño pueblo de Aragón, que fue perpetrada por la organización fascista Las falanges del orden negro, veteranos de la Guerra Civil española.

Esto “despierta en un periodista francés, ex combatiente de la XV Brigada Internacional, la necesidad de indagar y reunir a sus antiguos camaradas de guerra, quienes, a pesar de no verse desde hace 40 años, no dudan en unirse nuevamente a la lucha”.

“Sólo este grupo de veteranos es capaz de terminar con las actividades terroristas de los falangistas, una tarea que tenían pendiente y que terminarán, aunque les cueste la vida”, concluye la sinopsis.