Refundar o nada

Lo que esconde las declaraciones de la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, es muy grave y muy preocupante, dice mucho de la superficialidad con que entienden el proceso.

No ven que Chile necesita justamente lo contrario. La crisis constitucional sigue vigente y la brecha seguirá aumentando si no nos hacemos cargo ahora. O bueno, probablemente por eso mismo se oponen a hacerlo ahora.

El año 2020, Chile dijo con bastante claridad que necesitamos una base que esté blindada de legitimidad para habilitar a la política, para procesar y promover reformas con efectividad.

Y para eso, el pacto constitucional debe contar con actores políticos que sepan que no todo les va a gustar. Actores no mezquinos, que abandonen su trinchera y sus anteojeras que hacen repetir como loro cosas que a la realidad no le gustan.

Esta mirada de poca monta, burdamente oportunista y que se toma a la ligera no solo el proceso de salida de crisis que vivimos, sino sus propias convicciones, es precisamente lo que no necesitamos.