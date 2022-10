No rotear al que vota distinto

Tras la llegada al poder de Giorgia Melloni en Italia, la sorpresa que dio Bolsonaro en Brasil y la fuerza que han ido tomando Le Penen en Francia y Vox en España, entre otros, hay muchas reflexiones que hacer respecto de la liviandad con que parte del progresismo ha tomado la arremetida de expresiones más duras de derecha y su coqueteo con el poder en el último tiempo.

Tenemos que tomarnos en serio estos fenómenos políticos.

Esto parte por no ningunear a los votantes de esos partidos, porque decir que son ignorantes es, en otras palabras, rotearlos. Si ocurren estos fenómenos no es porque la gente sea ignorante o tonta, sino porque los sectores más moderados de centroderecha -y el progresismo en general-, no han sido capaces de ofrecer ni de dar lo que estos partidos prometen.