Felipe Carmona: "Mi película Penal Cordillera es una metáfora delirante de la dictadura"

El jueves 23 de noviembre se estrena en salas Penal Cordillera, una ficción que se inspira en los días previos al cierre de ese penal de privilegio. Uno especial para los principales criminales de la dictadura.

“En su estreno en Londres, cuando terminó la exhibición, no hubo aplausos, pero nadie se paró. Se quedaron al conversatorio. Después se nos acercaron unos ucranianos, conmovidos porque les recordaba sus propias vivencias”, dice Felipe Carmona. “Eso me gusta. Que una historia particular se transforme en universal.”

Felipe Carmona conversa sobre la particular estética de la película como de la construcción de los personajes.

Penal Cordillera

Guion y dirección: Felipe Carmona Urrutia

Elenco: Hugo Medina (General Manuel Contreras), Bastián Bodenhöfer (Brigadier Miguel Krassnoff), Alejandro Trejo (General Odlanier Mena), Mauricio Pesutic (Coronel Marcelo Moren Brito), Óscar Hernández (Brigadier Pedro Espinoza), Daniel Alcaíno (Alcaide), Andrew Bargsted (gendarme Navarrete), Juan Carlos Maldonado (gendarme Galdames) y Nicolás Zárate (Castro).

Montaje: Olivia Brenga

Fotografía: Mauro Veloso

Dirección de Arte: Francisca Correa

Música: Mariá Portugal

Producción: Omar Zúñiga y Dominga Sotomayor