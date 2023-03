Detrás de las Máscaras: "Nuestros mundos han caído en un gran vacío" dice Teatro del Delirio

“Aún no sabemos exactamente qué pensar o sentir, pero sabemos que hay un antes y un después de los últimos años” reflexionan los intérpretes de la obra “No, no me siento bien”, jóvenes actrices y actores del curso de egreso 2022 de Aiep.

Y agregan sobre su primer montaje, una creación colectiva “muy corporal y con un lenguaje o diálogo diferente”, que esta “reflexión sobre el cambio de los tiempos y de los ritmos es un intento por tratar de poner en cuerpo y palabras el malestar de la incertidumbre”.

“Nuestros mundos han caído en un gran vacío” comentan previo a que la directora Monserrat Estévez y el actor Manuel Marín cuenten detalles del proceso creativo de “No, no me siento bien” durante su visita a Detrás de las Máscaras en BBTV.

NO, NO ME SIENTO MUY BIEN

Texto: Colectivo.

Dramaturgia: Juan Pablo Troncoso.

Dirección: Monserrat Estévez Calderón.

Elenco: Cia. Teatro del Delirio, egreso 2022 Aiep (Gustavo Arancibia, Benjamín Cabezas, Benjamín Gonzáles, Manuel Marín, Catalina Mazuelos, Matías Muñoz, Nicolás Muñoz, Masiel Navia, Kaina Núñez, Felipe Obreque, Antonia Peña, Karla Pizarro, Fabiola Quidel, Damaris Troncoso).

Diseño integral: Gabriela Torrejón .

Diseño gráfico: Oniel Henríquez .

Audiovisual: Matías Sánchez.

Asistencia de dirección: Isidora Hernández .

Asistente técnico: Vicente Fuentes .

Sala Teatro Aiep. Chucre Manzur 9, Providencia. Jueves, viernes y sábado, 20:00 horas.

Entrada liberada. 30 marzo-01 abril 2023.