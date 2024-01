O acordo busca a colaboração mútua para fornecer as informações necessárias para a investigação de crimes contra pessoas, crimes violentos, crimes cibernéticos e crimes financeiros, entre outras expressões do crime organizado.

O governo do Chile, por meio do Ministério do Interior e Segurança Pública, assinou um acordo de colaboração com o governo da Venezuela para enfrentar os diferentes aspectos do crime organizado transnacional.

A assinatura foi feita pelo subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, enquanto o vice-ministro do Sistema Integrado de Investigação Criminal, José Ramírez, assinou pela Venezuela.

O acordo busca a colaboração mútua com o objetivo de facilitar a informação, no âmbito de suas respectivas jurisdições nacionais, competências específicas e no cumprimento de suas funções.

Isso envolveria o intercâmbio de informações necessárias para a investigação de crimes contra pessoas, crimes violentos, crimes cibernéticos e crimes financeiros, entre outras expressões do crime organizado, além de promover o intercâmbio de conhecimento especializado e a participação em atividades de treinamento.

As partes promoverão sete ações em particular, sendo a primeira a capacitação entre ambas as partes, “atingentes às realidades criminogênicas de cada país”; o segundo ponto considera o intercâmbio de informações sobre boas práticas investigativas; o terceiro é o compartilhamento de informações biométricas e decadactilares, para fins investigativos, a fim de alcançar uma identificação eficiente e rápida de pessoas de nacionalidade venezuelana no Chile e chilena na Venezuela, que supostamente ou sabidamente estão ligadas a atos criminosos.

O quarto ponto do acordo também permitirá a geração de alertas antecipados quando forem registrados “novos modus operandi, a germinação de gangues ou organizações criminosas emergentes, a descoberta de novos nichos criminais”, enquanto o quinto ponto promove a manutenção e atualização de listas de fugitivos da justiça, com a consequente implementação de alertas ativos nas fronteiras.

O subsecretário Manuel Monsalve valorizou a assinatura e comentou que se trata de “um evento sem precedentes” e que permitirá “reafirmar os vínculos de colaboração para proteger nossos povos de uma ameaça comum, que afeta nossos países, afeta a segurança dos cidadãos de nossos países e para a qual estamos estabelecendo vínculos e procedimentos para protegê-los”.

Uma avaliação semelhante foi feita pelo embaixador do Chile na Venezuela, Jaime Gazmuri, que aproveitou a oportunidade para propor uma colaboração semelhante em toda a América do Sul.

“Também devemos avançar no âmbito da colaboração em nível de, pelo menos, todas as forças policiais da América do Sul, porque os vínculos entre o crime organizado, como eu disse, estão se tornando cada vez mais transnacionais”, comentou o embaixador,

Por fim, a sexta iniciativa permitirá a “troca de informações sobre pessoas condenadas que estejam reclusas em centros de detenção penitenciária”, e o sétimo ponto especifica a troca de “registros criminais de alvos de investigação ligados a crimes violentos, crime organizado transnacional, crime cibernético e outros crimes entre os dois países”.