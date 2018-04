Pediatra se volvió viral al dar inesperada receta a madre para curar la fiebre de su hijo

Una pediatra argentina llamada María Rosa Peralta se volvió viral en redes sociales luego de entregar una tierna receta a una madre, cuyo nombre es María José Suris, para curar la fiebre de su hijo, quien tenía 38 grados de temperatura en el momento de la consulta.

En la hoja de medicamentos recetados, la profesional simplemente le recomend√≥ entregar a su hijo: “Teta, Mimos y Upa”, haciendo referencia a que deb√≠a darle cari√Īo para que se recuperara y no remedios qu√≠micos.

La madre del peque√Īo Baltazar es matrona de profesi√≥n y trabaja en el Hospital Penna de la ciudad de Bah√≠a Blanca, el mismo recinto donde atiende la doctora Peralta.

La mujer relató al medio trasandino La Nación que tuvo que ir a trabajar con su hijo debido a que estaba enfermo y no lo podía llevar a la sala cuna. En un tiempo libre fue al pasillo de Pediatría del recinto y la médico aludida fue quien la ayudó.

“Con fiebre no lo iba a mandar a la guarder√≠a, as√≠ que me lo traje a trabajar conmigo porque no pod√≠a dejarlo ni quer√≠a faltar a trabajar”, relat√≥.

La joven madre agregó que la doctora Peralta no le cobró por la consulta, examinó a su hijo de forma detenida, para descartar alguna infección de gravedad, y le recomendó cuidados naturales de progenitora.

“Pas√© por el pasillo de pediatr√≠a y una pediatra que se llama Mar√≠a Rosa Peralta lo atendi√≥, lo revis√≥, le habl√≥, le jug√≥. Descartando todo tipo de cuadro grave, me dijo que ten√≠a la garganta colorada y que mi beb√© necesitaba teta, mimos y upa”, explic√≥.

Por √ļltimo, Mar√≠a Jos√© coment√≥ al canal de noticias argentina Telef√© que la pediatra le entreg√≥ la contenci√≥n que necesitaba en un momento de apremio.

“Mi hijo no paraba de sonre√≠rle, yo me fui s√ļper tranquila y segura de lo que ten√≠a que hacer y sub√≠ esa foto porque la verdad me hizo sentir bien y era lo que yo necesitaba escuchar. Me contuvo mas a m√≠ que otra cosa porque es feo ver a tu beb√© enfermo”, concluy√≥

La imagen, que fue subida a Facebook el pasado 24 de abril, ha sido compartida 4.200 veces y posee decenas de comentaros, aprobando el actuar de la médico en su consulta.

Consejos para bajar la fiebre en ni√Īos

El equipo m√©dico de la Cl√≠nica Las Condes, entreg√≥ una serie de consejos en su sitio de Internet para bajar la fiebre en ni√Īos.

Dentro de las indicaciones m√°s importantes se encuentran:

– Bajar cuando la temperatura es mayor a 38,5¬į axilar o 39¬į rectal, salvo en ni√Īos que presenten riesgos de convulsiones en los que se intenta bajar desde un inicio.

– Es com√ļn que cuando est√° subiendo la temperatura, los ni√Īos refieran fr√≠o ante lo cual los padres los abrigan, lo que sube a√ļn m√°s la temperatura.

– Para bajar la temperatura se pueden usar medidas f√≠sicas y/o farmacol√≥gicas. Las medidas f√≠sicas consisten en desabrigar al ni√Īo, ponerle compresas h√ļmedas tibias en t√≥rax, abdomen, zona inguinal y axilar.

– Entre los medicamentos, el m√°s usado es el paracetamol ya que tiene menos efectos adversos. Previa consulta con el pediatra, se utiliza una dosis entre 10 a 15 mg/kg, la que puede repetirse hasta cada 6 horas.

– El ni√Īo con fiebre debe mantenerse en reposo en su casa, en un ambiente termoneutral, con poca ropa. Debe recibir alimentos livianos seg√ļn tolerancia y no forzarlo a comer, lo que s√≠ es importante es que reciba abundantes l√≠quidos.