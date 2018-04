La nueva vida del hombre que recibió trasplante de piel de su gemelo en 95% de su cuerpo

Una casa nueva y un beb√© “r√°pidamente”. Quemado en casi todo el cuerpo hace 18 meses, Franck vuelve a so√Īar despu√©s de haber sido salvado gracias a un trasplante de piel de su gemelo en el 95% de su cuerpo, una primicia mundial.

Los gemelos franceses Franck et Eric Dufourmantelle, cuyo parecido es sorprendente Рmisma barba, misma sonrisa Рcuentan su increíble aventura médica, hecha de valentía, obstinación y sufrimiento en un libro, Life.

Life, la vida. Cuatro letras grabadas en su piel, en el antebrazo. El √ļnico tatuaje de Franck que no fue borrado por las llamas tras sufrir un accidente laboral el 26 de septiembre de 2016. Una se√Īal, seg√ļn su cirujano. Un “gui√Īo del destino”, seg√ļn √©l.

Este treinta√Īero que trabajaba en una planta qu√≠mica se convirti√≥ en una antorcha humana cuando estall√≥ un bid√≥n que manipulaba.

El pubis, los pies y la cara en gran parte se salvaron. Tiene el párpado inferior de un ojo caído y una oreja estropeada.

En su estado, su probabilidad de supervivencia era casi nula.

Piel que nunca ser√° rechazada

“Lo m√°s loco”, cuenta, es que casi pas√≥ desapercibido el hecho de que ten√≠a un gemelo.

Los m√©dicos, que no conoc√≠an el rostro de Franck, cubierto de vendajes, no pod√≠an establecer una conexi√≥n con el de su hermano. Fue la insistencia de Eric en ayudarle cuando se cre√≠a que ya no hab√≠a esperanza que hizo que cayeran en cuenta. “Soy su hermano. Su hermano gemelo”, dijo, desesperado.

¬ŅGemelos verdaderos? ¬ŅHomocigoto (mismo huevo)?, le pregunt√≥ perplejo un doctor. “Le dije que s√≠. Unas horas m√°s tarde me convocaron a la oficina del doctor Mimoun”, cuenta a la agencia de noticias AFP.

La ventaja de un trasplante de piel entre gemelos verdaderos es que no hay rechazo ya que tienen un capital genético idéntico.

“Es la primera vez que realizamos un trasplante de piel entre gemelos en el 95% del cuerpo”, explic√≥ en noviembre pasado el doctor Maurice Mimoun, jefe del servicio de cirug√≠a pl√°stica y reconstructora en el hospital Saint-Louis de Par√≠s, que realiz√≥ la operaci√≥n.

Hasta ahora, en el mundo se hab√≠an dado casos de trasplante entre gemelos de hasta el 68% de la superficie del cuerpo, seg√ļn el cirujano.

Correr y jugar al ping-pong

Varios meses despu√©s de su trasplante, Franck sigue sintiendo “una forma de incomodidad, con la sensaci√≥n de tener un traje sobre la piel”. Su nueva piel debe a√ļn suavizarse. Deber√° hacerse tratamientos termales todos los a√Īos y eso durante “dieciocho a√Īos”.

Este hombre que antes hac√≠a mucho deporte puede correr ahora entre 10 a 15 minutos al d√≠a o jugar al ping-pong. Puede escribir y comer con la mano derecha, y “hacer algunas tareas cotidianas”. “La mano izquierda que casi fue amputada qued√≥ muy afectada”, detalla este sobreviviente, que vive cerca de Amiens, en el norte de Francia.

Ya no puede realizar artes marciales, que él y su hermano practicaban juntos.

Eric conserva cicatrices en la espalda, de donde le retiraron piel en forme de “capas finas”. Las muestra pero no habla sobre el dolor que le causaron. No se arrepiente, para √©l lo importante era salvar la vida de su hermano.