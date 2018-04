La mujer detrás de la Tigresa del Oriente y su feroz opinión de los "haters"

No fuma. No hace dietas. No va al gimnasio. Ama cantar, las intervenciones est√©ticas y el maquillaje. Asegura que “el poder de la mente todo lo puede”. Se trata de Judith Bustos, la mujer de 72 a√Īos detr√°s de uno de los personajes m√°s famosos de Internet que se mantiene s√≥lida ante las cr√≠ticas y que se aferra a un irrompible discurso de amor propio.

Vestida de negro, con una boina oscura y reflejando su esp√≠ritu felino con un delineado de gato, la “reina de Youtube” revel√≥ a BioBioChile qui√©n es la persona detr√°s del animal print, del maquillaje “escandaloso”, de las pelucas frondosas… Y de los millones de dardos que se lanzan como cr√≠ticas.

Antes de “La Tigresa del Oriente”

Bustos naci√≥ en una familia muy pobre en la localidad de Constancia (Per√ļ), convirti√©ndose en la quinta de diecis√©is hermanos. Esta precaria situaci√≥n econ√≥mica la motiv√≥ a mudarse a la capital peruana con tan s√≥lo doce a√Īos, aloj√°ndose en la casa de una t√≠a hasta que termin√≥ sus educaci√≥n secundaria y luego comenz√≥ a trabajar para pagar sus estudios de Cosmetolog√≠a.

“Yo era de una familia muy humilde. Siempre me dec√≠a que cuando grande no quer√≠a volver a pasar lo que viv√≠ de ni√Īa. Deb√≠a salir adelante, luchar por dar una mejor calidad de vida a mis hijos, cuando los tuviera. Y eso fue lo que hice”, cuenta la Tigresa a BioBioChile.

Con s√≥lo 18 a√Īos ya hab√≠a conseguido un trabajo como maquilladora profesional en televisi√≥n, estaba casada (aunque al poco tiempo se divorci√≥) y ten√≠a dos hijas, Jenny y Jacquel√≠n. “No necesit√© ayuda de nadie. Me cuidaba sola”, reconoce con orgullo la mujer del cabello anaranjado.

Su entrada a la TV signific√≥ trabajar con artistas como Celia Cruz, Raffaela Carr√°, El “Puma” Rodr√≠guez y Paloma San Basilio. Judith Bustos recuerda que se desempe√Ī√≥ por d√©cadas detr√°s de las c√°maras en la televisi√≥n peruana. “En ese momento, era mi vocaci√≥n. Fue muy bonito, era muy feliz”, dice mientras sonr√≠e.

Paralelo a su trabajo con los cosm√©ticos, desde muy joven la artista hab√≠a desarrollado un gusto por la m√ļsica. Hab√≠a participado en concursos musicales de emisoras peruanas, form√≥ un grupo de m√ļsica en 1999 y so√Īaba con cantar rancheras hasta que a los 61 a√Īos decidi√≥ lanzarse como solista.

Una carrera art√≠stica a los 61 a√Īos

“Un d√≠a conversando con mis compa√Īeras de trabajo les dije que quer√≠a cantar, que me gustaba la m√ļsica. Ellas me dijeron: ‘T√ļ puedes. Haz lo que no haz podido hacer’. Ah√≠ cre√© mi primera canci√≥n, Un nuevo amanecer, explica.

A pesar que asume que “no sab√≠a escribir una canci√≥n” tambi√©n reconoce que no le cost√≥ mucho aprender. “Descubr√≠ que siempre he tenido ese don”, asevera.

“Quer√≠a dar un mensaje a las personas que est√°n por mal camino”, dice sobre la inspiraci√≥n de su primera obra musical.

La Tigresa y los haters: “Son unos envidiosos”

Un nuevo amanecer se viralizó en un par de horas. A la fecha, la canción tiene 15 millones y medio de visitas en Youtube, convirtiéndose en un éxito viral que se repitió en casi todos sus videoclips.

Sin embargo, la fama no s√≥lo la debi√≥ a sus seguidores (como es de esperar) sino que a millones de haters que r√°pidamente comenzaron a llenar de insultos, cr√≠ticas y burlas, el espacio de los comentarios. Es m√°s, gran parte de estos usuarios pensaban que “La Tigresa del Oriente” no era m√°s que una mala broma de Internet, pero no: esta mujer comenzaba a tomarse su trabajo muy en serio.

“Yo estoy s√ļper clara de las cr√≠ticas”, confiesa la artista que recibe una alta cuota de comentarios a diario. “Nadie es moneda de oro para gustarle a todos”, repite. No obstante, tiene una idea clara de quienes son sus haters: “son unos envidiosos”.

La cantante asegura que no se deja afectar por quienes la enjuician por su edad. “Mientras tenga buena salud f√≠sica y mental, ¬ŅQui√©n es la sociedad para ‘mandarme a dormir’? Yo voy a demostrar a mi pa√≠s y el mundo, que no necesariamente hay que ser joven para ser un hombre o una mujer exitosa”, considera.

Y agrega: “eso le molesta a la gente frustrada. No saben qu√© hacer, quisieron ser artistas o famosos, entonces, ¬Ņqu√© hacen? Ven a una se√Īora exitosa, famosa y la insultan. Esos son los frustrados”.

Judith Bustos no titubea al etiquetar a sushaters como “envidiosos” y “frustrados”. “Mientras la gente envidiosa est√° que se ‘tira el pelo’ de la rabia de no poder llegar a donde llegu√©, yo sigo mi vida feliz”, subraya.

En la misma l√≠nea, dirige un mensaje a la gente joven que la juzga: “En lugar de estar criticando a una mujer exitosa, preg√ļntate ‘¬ŅQu√© estoy haciendo por mi futuro? ¬°Nada!’. Deja de criticar y haz algo importante por tu vida”.

A√ļn as√≠, “La Tigresa” reconoce que tambi√©n ha le√≠do cr√≠ticas constructivas. “Me dijeron que no sab√≠a cantar, entonces me matricul√© en una academia y estudi√© voz”, asegura.

“Hay gente que me felicita y que me dice que soy un ejemplo a seguir. Soy un orgullo para los peruanos”, dice respecto a los comentarios positivos.

En 2010, realizó un trío musical con dos colegas latinoamericanos que son tan criticados y virales como ella: Wendy Sulca y Delfín Hasta el Fin. Junto a ellos lanzó una de las canciones más famosas de la web en América Latina, En tus tierras bailaré.

“El poder de la mente”

De la misma forma que fue capaz de hacer un show de una hora a las 3:00 de la madrugada en la discoteca Maldita Sea de Concepci√≥n (Chile), “La Tigresa” se va de gira por el mundo. Ha cantando incluso en pa√≠ses del Medio Oriente y en Europa. “Ning√ļn artista latinoamericano ha llegado donde lleg√≥ la Tigresa”, expresa la mujer de 72 a√Īos.

Sin embargo, ¬Ņcu√°l es el secreto para que una persona de su edad obtenga tal vitalidad? “La mente”, dice Judith segura. “La mente para m√≠ es poderosa. Con mi mente y palabras logro obtener energ√≠a”, recalca.

“Nunca digo ‘no puedo’, no me gusta pensar negativo, no va conmigo. Creo que los pensamientos manejan al cuerpo”, cuenta, y asegura que no hace dietas ni va al gimnasio y que incluso, de vez en cuando, bebe una copa de pisco sour o vodka. Eso s√≠, asegura que “odia el cigarro”.

No obstante, no es un secreto que la Tigresa suma varias intervenciones pl√°sticas en su cuerpo.

Rinoplast√≠a, levantamiento de busto, lifting, reducci√≥n de papada, una intervenci√≥n en sus p√°rpados e incluso la reconstrucci√≥n de su himen, son algunas de las operaciones que se ha hecho y en sus planes est√° tambi√©n un implante de gl√ļteos.

A pesar que luce muy joven tras todas estas intervenciones, prefiere que no la fotograf√≠en cuando a√ļn no est√° caracterizada como la Tigresa. “¬ŅUna foto vestida as√≠? No…”, responde a la petici√≥n de una selfie. “Te ves bella”, responde su esposo “simb√≥lico”, Elmer Molocho, un m√ļsico folclorista peruano de 26 a√Īos que la acompa√Īa en sus viajes.

Septuagenaria y feminista

El empoderamiento que emana la Tigresa no s√≥lo se basa en su fuerte discurso de autoestima y apropiamiento del cuerpo, sino que tambi√©n se sustenta en la b√ļsqueda por la igualdad. “Soy feminista”, reconoce orgullosa.

“Los machistas no quieren reconocer que las mujeres podemos ser tan inteligentes como los hombres”, opina y envi√≥ un mensaje directo a todos los maltratadores de mujeres.

“¬ŅPor qu√© lastiman a una mujer? ¬ŅAcaso se sienten m√°s hombres? ¬ŅM√°s machos? Eso no los hace m√°s hombres, los hace cobardes. Basuras. Ya debe terminar eso. Respeten”, expresa y asegura que en Per√ļ existen muchos machistas.

La Tigresa espera que su ejemplo sirva de inspiraci√≥n para personas que no se atreven a desarrollarse como artistas por impedimentos sociales. “Yo creo que todas las personas pueden iniciar una carrera art√≠stica si son persistentes”, dice.

“Siempre debes decirte ‘yo puedo’ y as√≠ lograr√°s tu objetivo”, aconseja la mujer que logr√≥ la fama en su tercera edad. “Trabajo no me falta y he viajado mucho gracias a esto. S√© persistente como yo y lograr√°s el √©xito (…) ¬°Qu√© las cr√≠ticas te resbalen!”, finaliza.