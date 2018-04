Modelo XL reveló intenso bullying en redes: bloquea a más de 50 personas por día

Las modelos de talla grande se han ganado un espacio dentro del mundo de la moda, sin embargo, a√ļn existe aquellos que creen que s√≥lo las mujeres con medidas “perfectas” deben trabajar en esta industria.

Megan Kimberling es una de las maniquí que está tratando de cambiar esa errada percepción, y lo hace a pesar del intenso bullying que recibe a diario en sus redes sociales.

Esta norteamericana de 29 a√Īos, que ha posado incluso para la revista Vogue, asegur√≥ que debe bloquear diariamente alrededor de 50 “trolls” de internet que la acosan debido a sus fotos en desnuda, en trajo de ba√Īo o ropa interior.

Sin embargo, Kimberling no quiero que esas personas ganen por lo cual compartió su historia con la esperanza que la gente también aprenda a amar su cuerpo.

Una publicación compartida por Megan Kimberling (@megankimberling) el Mar 7, 2018 at 8:47 PST

Seg√ļn coment√≥ al diario ingl√©s Daily Mail, desde ni√Īa vivi√≥ con sobrepeso, pero jam√°s le molest√≥ hasta que lleg√≥ a la universidad. El estr√©s le provoc√≥ ansiedad por la comida, por lo que se decidi√≥ a bajar de peso.

“En la universidad pas√© por un per√≠odo de reflexi√≥n y ya no quer√≠a ser gorda. Fui al m√©dico y √©l me dio supresores del apetito. Los us√©, restring√≠ mi dieta y me ejercitaba durante horas al d√≠a”, explic√≥. “Mirando hacia atr√°s, estaba cerca de un trastorno alimentario, pero perd√≠ mucho peso. Entonces la vida pas√≥ y recuper√© todo el peso”, agreg√≥.

Mientras bajaba de peso, pens√≥ que al cumplir su meta ser√≠a m√°s feliz y que sus problemas desaparecer√≠an, pero estaba equivocada. “Hice la conexi√≥n de que mis emociones no est√°n conectadas a mi peso. No importa qu√© pantalones uses”, dijo. “Tengo d√≠as buenos y d√≠as malos, y eso es perfectamente normal, pero en general disfruto mucho de mi cuerpo”, coment√≥.

Una publicación compartida por Megan Kimberling (@megankimberling) el Feb 26, 2018 at 6:56 PST

En 2014, Megan trabajaba como directora de un estudio de fotografía, allí quiso probar cómo se vería delante de la cámara y realizó una sesión de fotos. Cuando estás salieron bien, la contactaron la participar en un proyecto llamado Lady, en el cual se retrataba la belleza de las mujeres de talla grande desnudas.

Ella aceptó y desde entonces no ha dejado de trabajar como modelo.

La modelo ha sido llamada de diferentes publicaciones y ha participado en decenas de producciones art√≠sticas, donde ha intentado derribar las barreras para gente como ella… pero esto tambi√©n ha tenido un precio.

“Las redes sociales han sido absolutamente fant√°sticas para conectar con personas y mentes afines, pero hay muchos trolls. Bloqueo probablemente 50 personas en un d√≠a”, reconoci√≥.

Una publicación compartida por Megan Kimberling (@megankimberling) el Dic 16, 2017 at 7:46 PST

“Muchos de ellos me llaman ‘gorda’, lo cual ya no me afecta, pero no quiero que mis seguidores lo vean porque siento que he creado un espacio seguro; cualquiera que no tenga nada agradable es bloqueado”, afirm√≥ y agreg√≥ que los comentarios de la gente son realmente brutales.

Pero no s√≥lo internet es el problema, en la industria tambi√©n se ha sentido discriminada. “Me han preguntado si soy la fot√≥grafa o la maquilladora, pero nunca la modelo”, dice. “Sucede casi siempre que voy a una sesi√≥n de fotos con un equipo con el que no he trabajado”, agreg√≥.

“Solo porque seas m√°s gordo que otros modelos no significa que no tengas tanto o m√°s talento que ellos. Esa es la parte frustrante. Si no me vas a tomar en serio, entonces yo no soy el problema, t√ļ eres el problema”, sentenci√≥.