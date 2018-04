¿Dura lo que promete?: Equipo femenino de BioBioChile probó costoso labial larga duración

Encontrar un labial perfecto es una tarea titánica casi imposible de realizar. Por ello todas las marcas cosméticas trabajan a diario por conseguir lo más próximo a lo que las mujeres desean.

Para muchas el sue√Īo es descubrir un producto que dure muchas horas sin tener que ser retocado y que resista las comidas, bebidas e incluso besos.

Yves Saint Laurent sac√≥ un producto que promet√≠a esto y mucho m√°s. Se trata de Tatouage Couture , uno de sus √ļltimos lanzamientos, el cual lleg√≥ a Chile recientemente.

“Tatouge Couture Matte Stain reinventa la tendencia del tatuaje con una f√≥rmula de lujo para labios rebeldes. Color altamente pigmentado y acabado ultra-mate de larga duraci√≥n. Aplicaci√≥n con m√°xima precisi√≥n”, se lee en la descripci√≥n de su p√°gina web.

Concretamente, el labial que cuenta con 18 tonos, promete permanecer intacto por ocho largas horas, esto a su “f√≥rmula innovadora que consigue la m√°xima pigmentaci√≥n con sensaci√≥n de labios desnudo”.

“Contiene tres veces m√°s concentraci√≥n de pigmentos, en una f√≥rmula 4 veces m√°s ligera que nunca. Adem√°s, el exclusivo aplicador con punta biselada que se adapta a la forma del labio, permite depositar un velo fino de producto con la m√°xima precisi√≥n”, agregan.

El producto ha conquistado a varios Youtubers famosos como Tati y Jeffree Star, incluso la revista Vogue alab√≥ el producto en un art√≠culo que titul√≥: “El labial que dura todo el d√≠a existe (y est√° en este planeta)”.

En Chile, el producto se ubica en el rango de los labiales m√°s caros del mercado: se puede encontrar a $32.990 en varias multitiendas.

Una publicación compartida por PTBRANDNAME (@ptbrandname) el Mar 30, 2018 at 7:32 PDT

Parte del equipo femenino de BioBioChile quiso poner a prueba este producto y verificar si realmente cumple con lo que promete. Por ello, cuatro integrantes usaron durante ocho horas el labial, periodo en el que no fue retocado y siguieron con sus rutinas normales.

A continuaci√≥n cada una relata su experiencia. Esto fue lo que pas√≥…

NICOLE

La periodista comenzó la prueba poco después del mediodía y se aplicó una capa del producto para luego seguir con su jornada laboral.

“Lo que no me gust√≥ del labial fue su corta duraci√≥n. Despu√©s de probarlo, segu√≠ con mis actividades y todo iba bien. Sin embargo, despu√©s de tomar agua e ir almorzar, me encontr√© con la sorpresa de que poco a poco se iba desvaneciendo”, afirm√≥.

Pero no toda la experiencia fue mala para la profesional. “Pese a ello, rescato su textura ligera y color”, explic√≥.

SCARLET

La experiencia de Scarlet fue un poco distinta. La tambi√©n periodista se aplic√≥ el labial pocos minutos despu√©s de la 11 de la ma√Īana, y tambi√©n sigui√≥ con su rutina normal.

“No necesit√© m√°s de dos peque√Īas ‘capas’ delgadas del labial para que el color se impregnara. De inmediato not√© que era dif√≠cil removerlo porque me cost√≥ limpiar las zonas que maquill√© por error”, asegur√≥.

“A las cinco horas y media horas de uso, despu√©s de almorzar y tomar agua, el labial manten√≠a su tono inicial sin mayor diferencia. Cuando eran cerca de las 19:00 horas (cumplidas las 8 que promete el labial), el color se mantuvo con peque√Īas alteraciones (de todas formas, la foto est√° tomada con otra luz, en exterior). Reci√©n en la noche, cuando lo limpi√© insistentemente con una servilleta, se removi√≥”, dijo la profesional.

“No sent√≠ incomodidad con el cosm√©tico ni me resec√≥ la piel de los labios como otros productos suelen hacerlo”, finaliz√≥.

BERNARDITA

La periodista aplic√≥ el labial poco antes de las 10 de la ma√Īana y con dos capas firmes del producto. “El color es realmente maravilloso y reci√©n puesto luce igual al que aparece en las im√°genes promocionales”, afirm√≥.

“Su aplicador en forma de diamante facilita la tarea, pero a√ļn as√≠ requiere de un cuidado especial porque cuesta eliminar las imprecisiones. Lo que me llam√≥ la atenci√≥n es que no queda mate de inmediato, e incluso se ve un poco de brillo en los labios, pero no es algo que moleste”, agreg√≥.

Su f√≥rmula es otra de las cosas que destaca. “Es bastante c√≥moda y no queda como pegote en los labios. Pero lo que realmente me desilusion√≥ fue su duraci√≥n”, dijo.

“Para un labial que tiene ese precio, lo m√≠nimo es dure m√°s de tres horas. Poco antes del mediod√≠a, el color comenz√≥ a desaparecer lentamente. Despu√©s del almuerzo ya no me quedaba labial en los labios, salvo en los bordes de la boca”, agreg√≥.

“Not√© que a medida que avanzaban los minutos, el color comenz√≥ a desvanecerse y se volvi√≥ un tono m√°s rosa muy distinto al del inicio. Dem√°s est√° decir que a las ocho horas, el labial ya hab√≠a desaparecido”, cont√≥.

“A mi modo de ver, para un producto de alta gama como este, las expectativas no se cumplieron para nada”, finaliz√≥.

CATALINA

Catalina aplic√≥ el labial pasada las 10 de la ma√Īana, y al igual que el resto del equipo, sigui√≥ con sus tareas. “La f√≥rmula de Tatouage Couture es muy pigmentada e incluso con s√≥lo una capa queda uniforme. Si bien tarda varios minutos en secarse por completo, deja un hermoso acabado mate”, comienza.

“Una cosa que me llam√≥ la atenci√≥n fue el aplicador, que es muy similar a una esp√°tula. En un comienzo me result√≥ dif√≠cil de manejar, -nada que la pr√°ctica no solucione- pero al momento de realizar el arco de los labios fue bastante √ļtil”.

Su f√≥rmula tambi√©n la conquist√≥. “Es muy ligera, no se siente pegajosa y no se ‘quiebra’. De manera muy personal puedo decir que me result√≥ agradable el suave olor a rosas del producto”, dijo.

“Sin embargo Tatouage Couture se cae en lo que parece m√°s llamativo -y casi decisivo- al momento de la compra: la duraci√≥n”, sentenci√≥.

“Al poco rato de usarlo y cuando ya estaba totalmente seco, al hacer ‘la prueba del pa√Īuelo’ pude notar que se transfer√≠a un poco del producto. A fin de cuentas puedo decir que su duraci√≥n -en cuanto pigmentaci√≥n y uniformidad- fue de no m√°s de 3 horas y media, tomando en cuenta que tom√© una taza de caf√© en ese lapso”, coment√≥.

Finalmente, la periodista concluye que “es un producto que puede encandilar a las amantes de los labiales, por su olor, pigmentaci√≥n, acabado, empaque o la tradici√≥n de la marca en el mundo de la belleza”.

“Pero considerando que su valor comercial bordea los 30 mil pesos, resulta m√°s un lujo que una compra 100% satisfactoria. M√°s a√ļn tomando en cuenta la similitud del Tatouage Couture con la l√≠nea Soft Matte Lip Cream de NYX, que dicho sea de paso, cuesta un tercio de su precio”, asegur√≥.