Expertos afirman que el ejercicio puede ayudar a prevenir las caídas en adultos mayores

La ca√≠da es la principal causa de muerte relacionada con lesiones entre quienes superan los 65 a√Īos, es por ello que expertos estadounidenses recomendaron a los adultos mayores no depender tanto de los suplementos como vitamina D, sino que hacer m√°s ejercicios.

Las nuevas recomendaciones del grupo asesor médico independiente US Preventive Services Task Force (USPSTF) actualizan las que publicó en 2012, cuando la investigación fue favorable a tomar suplementos de vitamina D como una forma de prevenir las lesiones relacionadas con las caídas.

La √ļltima revisi√≥n de los ensayos cl√≠nicos sobre el tema no muestra mayores beneficios para las personas de la tercera edad, e incluso supone un mayor riesgo de c√°lculos renales para quienes toman suplementos de calcio y vitamina D sin necesitarlo, por lo que su consumo debe limitarse a personas que tenga deficiencia de √©stos o sufran de osteoporosis.

“El USPSTF encontr√≥ evidencias adecuadas de que tomar suplementos de vitamina D no tiene ning√ļn beneficio en la prevenci√≥n de ca√≠das en los adultos mayores”, de acuerdo con las directrices publicadas en el Journal of the American Medical Association.

En cambio, el USPSTF “recomienda intervenciones con ejercicios para prevenir ca√≠das” en los mayores de 65 a√Īos, m√°s propensos a este tipo de incidentes.

Los ejercicios puede incluir “clases individuales y grupales supervisadas y fisioterapia”, dijeron las recomendaciones.

La actualización se basó en una revisión de 11 ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron más de 51.000 personas.



“El suplemento de vitamina D, solo o con calcio, no se asoci√≥ a una menor incidencia de fracturas” en adultos sin deficiencia de vitamina D, osteoporosis o fractura previa, seg√ļn el informe.

Seg√ļn los datos m√°s recientes, de 2014, casi el 29% de los adultos estadounidenses de 65 a√Īos o m√°s dijeron haberse ca√≠do. Casi el 38% “necesit√≥ tratamiento m√©dico o actividad restringida por un d√≠a o m√°s”, dijo el informe de JAMA.

Unas 33.000 personas murieron debido a caídas en 2015.

Un editorial sobre el tema en JAMA dijo que la nueva recomendaci√≥n, con su “mayor √©nfasis en el ejercicio, garantiza la adopci√≥n y deber√≠a ser √ļtil, especialmente porque las intervenciones de ejercicio reducen las ca√≠das perjudiciales”.

Sin embargo, para las personas de la tercera edad “en mayor riesgo de osteoporosis, con deficiencia de vitamina D, o ambos”, sigue siendo razonable considerar la administraci√≥n de suplementos de vitamina D (800-1000 UI/d o m√°s), de acuerdo con las recomendaciones de otras sociedades profesionales como la Sociedad Endocrina de Estados Unidos y la Fundaci√≥n Nacional de Osteoporosis”, dijo el editorial.