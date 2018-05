Las causas de la depresión estarían en los genes, según nuevo estudio científico

Tristeza, vac√≠o, p√©rdida de inter√©s, insomnio, cansancio, desesperanza, irritabilidad, dolor f√≠sico, ideas de suicidio. Esos son algunos de los signos que, seg√ļn el portal especializado Medline Plus, identifican la depresi√≥n.

Se trata de una patología que afecta al cerebro y que podría estar causada por diversos factores: ambientales, sociales, psicológicos, biológicos e, incluso, genéticos.

Este √ļltimo punto es el que causa m√°s curiosidad entre los especialistas, quienes intentan investigar c√≥mo los genes interfieren en el estado emocional de las personas.

Un nuevo estudio cient√≠fico realizado por 200 investigadores y publicado en la revista especializada Nature, descubri√≥ que existen “genes de la depresi√≥n” y que todos los poseemos en distintas medidas, por lo que padecer de esta patolog√≠a mental depender√≠a s√≥lo del impacto acumulativo.

Para llegar a las conclusiones, los estudiosos se basaron en analizar el ADN de 500 mil personas. 135 mil de ellos padecían depresión.

En concreto, los especialistas descubrieron 44 variantes gen√©ticas que ser√≠an responsables de “activar” la enfermedad. Algunos de estos, con una amplia participaci√≥n en los procesos del sistema nervioso e inmune.

Incluso, seg√ļn detalla el portal The Guardian, existe evidencia referida a que la inflamaci√≥n -reacci√≥n autom√°tica del sistema inmune ante alguna amenaza-, podr√≠a causar depresi√≥n.

Un claro ejemplo es el estrés. Esta situación provoca inflamación en el cuerpo -podría explicar los dolores de cabeza- y, a su vez, sería causal de depresión.

Identificar a estos genes de riesgo podr√≠a generar un cambio importante en la forma de tratar la patolog√≠a. “Es f√°cil imaginar c√≥mo podr√≠an dise√Īarse nuevos f√°rmacos antidepresivos en el futuro para atacar las prote√≠nas inflamatorias codificadas por genes de riesgo de depresi√≥n”, escribe Edward Bullmore, jefe del departamento de psiquiatr√≠a de la Universidad de Cambridge, en The Guardian.

“El tratamiento que mejor funcione para un paciente individual podr√≠a ser un medicamento dirigido a un gen o una intervenci√≥n dirigida a un factor ambiental como el estr√©s”, sentencia.

Si presentas algunos de los signos descritos, es necesario que busques ayuda social y/o médica. Si quieres tratar de ayudar a una persona que los presenta, comienza de forma sutil hasta que sea un tema que pueda salir en cualquier conversación.

‚ÄúRecuerda que gente diferente, necesita cosas diferentes‚ÄĚ, detallan especialistas. A muchos no les gusta ser presionados en cuestiones sociales, mientras que otros s√≠ lo necesitan. Algunos necesitan un hombro para llorar, mientras que otros requieren que los hagan re√≠r. No importa lo que sea, siempre ser√° de ayuda tener a alguien cerca que los impulse a seguir adelante, a√ļn cuando ya no quiera seguir.