Justicia sentencia a youtuber que enseñó saludo nazi al perro de su novia

El youtuber brit√°nico Mark Meechan fue sentenciado a pagar una multa de 800 libras esterlinas (670 mil pesos aprox.) el 23 de abril por el delito de ‚Äúincitar al odio‚ÄĚ por un tribunal de Escocia. √Čsto, tras publicar un video donde adiestra a la mascota de su novia para que reaccione en√©rgicamente tras escuchar consignas nazis por parte de √©l.

Meechan, quien publica videos en la plataforma social Youtube bajo el seudónimo de Count Dankula, afirmó a la BBC que buscaría apelar la decisión de la corte, ya que la considera como un ataque a su libertad de expresión.

“Esto crea un precedente muy peligroso. T√ļ no escoges el contexto de lo que dices, ni tampoco las personas que te escucharon, sino la corte. Eso es peligroso para todos”, afirm√≥ al ser entrevistado a la salida de la corte.

El registro, el cual fue eliminado de su canal de Youtube, fue defendido por el abogado de Meechan como una broma que claramente se presenta como tal, en la cual se indica claramente que estas acciones son malas, pero que son hechas por el humor en la yuxtaposici√≥n entre un Pug, un animal “lindo”, con las horribles acciones de los Nazis.

Un grupo de fans y activistas políticos se juntaron a las afueras de la corte para apoyar a Meechan, criticando las acciones de la corte por lo que ven como un nuevo ataque a la libertad de expresión en el Reino Unido, país que impone ciertas restricciones sobre dichos que pueden ser considerados racistas o discriminatorios.

Entre estos activistas se encontraba Tommy Robinson, ex-líder del movimiento anti-islamista de extrema derecha English Defense League (EDL), quien se rehusó a comentar el caso con la prensa británica.

Sin embargo, Meechan ha recibido apoyo desde todos los lados del espectro político, incluyendo famosos como Ricky Gervais, comediante británico que habló sobre la situación en Twitter el mes pasado, cuando el youtuber fue condenado.

A man has been convicted in a UK court of making a joke that was deemed "grossly offensive". If you don't believe in a person's right to say things that you might find "grossly offensive", then you don't believe in Freedom of Speech.

— Ricky Gervais (@rickygervais) 20 de marzo de 2018