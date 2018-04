La parodia de cuatro fisicoculturistas que convirtió a Rihanna en un meme viral

Team @___badgalriri____ ūüėŹ Un video VIRAL, no se puede resistir a nosotros! @madelman_ @fitwilly @sergioestepa_ @julian_fitkraff ūü§üūüŹĹ . Como muchos de vosotros ya nos conoc√©is, ūü§° siempre al tanto de las nuevas modas! ūüė≥ Quien no se echa crema con una escobilla, una ūüĎĘ bota, una fregona o incluso su mismo ūüź∂ perro! jajajajajajajajaja GRANDES QUE SOIS CABRONES! . #rihanna #challenge #instagood #video #instagram

A post shared by Atleta Men‚Äôs Short IFBB ūüá™ūüáł (@julian_fitkraff) on Apr 4, 2018 at 6:01am PDT