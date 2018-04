El simple ejercicio para niños de 7 años que evidencia que pocos son buenos en Geometría

Un problema de geometr√≠a, elaborado para ni√Īos de 7 a√Īos, dej√≥ en problemas a varios usuarios de Twitter durante las √ļltimas semanas. Este tiene relaci√≥n con determinar cu√°ntos tri√°ngulos peque√Īos se pueden encontrar a partir de la divisi√≥n de uno grande con dos l√≠neas horizontales y dos verticales.

A simple vista parece muy sencillo de resolver, ya que basta con ver los peque√Īos pol√≠gonos de tres √°ngulos que se forman en la punta para tener una respuesta simple, sin embargo, el razonamiento no es tan sencillo.

Se deben tener en cuenta la uniones que se generan si se conectan dos zonas delimitadas por las líneas verticales, donde se llegan a formar triángulos isósceles y escalenos.

Teniendo esto claro, la clave está en observar detenidamente las divisiones del triángulo a partir del punto más elevado, a través de los dos trazos verticales que se incorporan en la zona central.

El problema, que fue formulado por el usuario @jiteshpillaai en Twitter, no demoró mucho en tener un centenar de respuestas erróneas y sin fundamento de parte de otras personas. Algunos incluso no se dieron el tiempo de razonar por más de un par de segundos.

Para resumir el n√ļmero de respuestas, se puede decir que fluctuaron entre 1 tri√°ngulo y 153. La persona que entreg√≥ esta √ļltima cifra justific√≥ su aseveraci√≥n indicando lo siguiente: “Tienen que considerar los lados, parte trasera y todo el entorno. Y el centro, obvio”.

153. You have to consider the sides, the back, and the whole thing around. And center. https://t.co/SbxU9Wp7JT

— Levi (@LeviMira) 10 de abril de 2018