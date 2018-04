Video muestra lo fácil que puede ser poner droga en una bebida

Un video viralizado en redes sociales muestra lo f√°cil que puede ser poner droga en la bebida de otra persona.

El clip, cuyo origen se desconoce, muestra el momento exacto en que un hombre agrega una misteriosa “p√≠ldora” en la bebida de una joven mientras ella bailaba en un concierto, supuestamente realizado en Brasil.

Las imágenes que duran 15 segundos, muestra cómo la mujer se divertía con una amiga frente a su celular, el cual sostenía con una mano, mientras que con la otra sujetaba su vaso.

En un segundo de descuido, un hombre vestido de negro y con un gorro del mismo color, se acerca sigilosamente, pone algo en su vaso y luego sigue caminando.

I‚Äôll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup ūüė°ūüė°ūüė° pic.twitter.com/wbIKeETiiW

— ūüćíJaeda_skyūüćí (@Jaeda_sky) 4 de abril de 2018