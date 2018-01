Hotel irlandés veta a influencers luego de que una le pidiese alojarla gratis

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 17:39 · Actualizado a las 17:50

Hace un par de días, la instagrammer y youtuber Elle Darby realizó una particular oferta al hotel The White Moose Café que terminó por enojar profundamente a los administradores del alojamiento.

En un correo, la joven de 22 años ofreció al lugar grabarlo y recomendarlo a sus seguidores, a través de sus redes sociales, a cambio de que ella y su novio pudiesen residir gratuitamente por cinco días. Esta oferta molestó en gran magnitud al dueño del local, Paul Stenson, quien decidió vetar para siempre el hospedaje de influencers.

Todo comenzó cuando la joven escribió el siguiente e-mail: “Trabajo como influencer en redes sociales, sobre todo en temas como estilo de vida, belleza y viajes. Mi pareja y yo estamos planeando ir a Dublín para pasar el fin de semana de San Valentín, del 8 al 12 de febrero, y conocer la zona. Mientras buscaba lugares para hospedarme, encontré su impresionante hotel y me encantaría enseñarlo en mis vídeos de YouTube y en mis historias y publicaciones de Instagram para llevar clientes a su hotel y recomendarles a otras personas que hagan reservas en su establecimiento. A cambio de alojamiento gratuito”.

En el correo, también Darby le explica al dueño que ya ha hecho este tipo de tratos con otros hoteles y “ha sido una experiencia increíble”.

Sin embargo, al dueño del hotel ubicado en Dublín (Irlanda) no le bastó con contestarle un “no” de forma privada. Stenson no sólo publicó el correo de la joven en la página del hotel, sino que además le respondió por el mismo medio para “darle una lección”.

“Querida influencer. Gracias por tu correo electrónico en busca de alojamiento gratuito a cambio de publicidad. Se necesitan pelotas para enviar un correo electrónico como ese. Si te dejo dormir aquí a cambio de salir en un vídeo, ¿quién va a pagarle al personal que cuida de ti? ¿Quién va a pagar a las camareras que limpian tu habitación? ¿A los que te sirven el desayuno? ¿La recepcionista que te registra? ¿Quién va a pagar por la luz y el calor que usas durante tu estancia? ¿Tal vez debería decirle a mi personal que aparecerán en tu vídeo en vez de pagarles por el trabajo que hacen mientras estás en la residencia? Mis mejores deseos. PD: La respuesta es no”, respondió.

A pesar que el dueño del hotel ocultó el nombre de la joven, sus seguidores no tardaron en identificar que se trataba de ella por la cantidad de seguidores en sus redes sociales. Es así como muchos comenzaron un hostigamiento a la joven, quien se vio obligada a responder a través de un video en su canal de Youtube.

En el registro audiovisual, titulado “I was exposed (So embarrassing)” (Fui expuesta. Qué verguenza)”, Darby responde las críticas, expresando los sentimientos de vergüenza, enojo y humillación que le hizo sentir la respuesta. “Soy una chica de 22 años que dirige su propio negocio desde su casa, y no siento que haya hecho nada malo. No sé cuál fue su intención, pero fue malvado”, dijo.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Aún enojado por la petición de la influencer, Paul tomó la drástica decisión de negar la entrada de youtubers, instagrammers y bloguers a su alojamiento.

“He tomado la decisión de prohibir a todos los bloggers en nuestro hotel y cafetería. Si alguno de ustedes intenta ingresar a nuestras instalaciones a partir de ahora, será expulsado”, enfatiza en un mensaje de Facebook.

Hay que recordar que Elle Darby es una bloguera británica que suma cerca de 100 mil suscriptores en su cuenta de Youtube y una cifra cercana en su cuenta de Instagram. La joven se hizo famosa en redes por mostrar tutoriales de belleza, fitness, viajes y su vida cotidiana.