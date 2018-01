Hombre riega por error durante 5 años plantas plásticas que su fallecida esposa le encargó

Cuando muere un ser querido, puede ser muy difícil lidiar con su pérdida, pero siempre hay recuerdos y memorias que pueden ayudar a sobrellevarlo.

Eso es exactamente lo que le sucedió a un hombre cuya esposa falleció de cáncer tras cinco años de lucha, y su hija quiso recordar una anécdota en su cuenta de Twitter que se volvió viral.

“Antes de que mi madre falleciera, le dio a mi padre instrucciones estrictas para regar las plantas en el baño. Él las ha estado regando religiosamente y las mantiene vivas. ¡Se ven tan increíbles que decidió llevarlas a su nuevo hogar, solo para descubrir que son de plástico! Puedo escuchar a mi madre riendo entre dientes”, tuiteó Antonia Nicol.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT

— Antonia Nicol (@Flaminhaystack) 16 de enero de 2018