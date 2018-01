La emoción de un pequeño tras recibir autógrafo del Papa: es hijo del diputado Bellolio

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 09:40 · Actualizado a las 09:47

Este miércoles fue el tercer día de visita del papa Francisco en Chile, en un viaje que lo tendrá en nuestro país hasta eso de las 17:00 horas de hoy, jueves.

Durante la jornada, el obispo de Roma participó de una multitudinaria misa en Temuco, en la región de La Araucanía, para luego trasladarse nuevamente hasta la capital nacional.

En el lugar fue que asistió a un encuentro con jóvenes en el Santuario de Maipú, donde habló de la tecnología, los tiempos modernos y la religión.

Más tarde concurrió a un encuentro con el mundo civil y académico en la sede central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde, además, estuvieron presentes algunos políticos junto a sus familias.

Así fue como hasta el lugar llegó el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Bellolio, con su pequeño hijo que lleva el mismo nombre.

Luego de terminar el discurso papal, ambos se acercaron a la autoridad eclesiástica con un curioso motivo.

Y es que el pequeño Jaime le pidió un autógrafo a Francisco y éste se lo concedió.

En imágenes captadas por la señal de Tele 13 (Canal 13), el niño le entrega una hoja y un lápiz al líder religioso, mientras el cardenal Francisco Javier Errázuriz le pasa una carpeta, para afirmarse. Tras la firma, el hijo del diputado lo abrazó.

Minutos después, la periodista Constanza Santa María le preguntó al menor sobre lo sucedido. “Es el mejor. Sentí mucha alegría porque tenía todo y ahora estoy bendecido”, dijo el niño.

“El me abrazó y me dijo que yo tenía futuro (…) tengo mucha alegría y no puedo contener tratar de llorar“, finalizó Jaime, muy emocionado.

Puedes ver el momento a continuación: