Fotografías muestran cicatrices en la piel desde otra perspectiva

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 19:51

“Es un parche de piel permanente que crece sobre una herida”. Así define el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, a las cicatrices.

Las hay de varios tipos y de diversos tamaños, aunque en algo coincide gran parte de la población que las posee: podrían ser molestas y hasta vergonzosas.

Pero la fotógrafa Sophie Mayenne, oriunda de Londres, Inglaterra, ideó un proyecto que pretende redefinir a las cicatrices y mostrarlas desde una perspectiva distinta.

Detrás De Las Cicatrices, es el nombre del compilado de imágenes de personas que llevan este tipo de tejidos en su cuerpo. Junto a las capturas, escribió una pequeña reseña que cuenta las historias de quienes se encuentran afectados.

“Siempre me ha atraído el trabajo crudo y sin retocar, y lo que nos hace diferentes a los unos de los otros“, dijo Mayenne al sitio de entretenimiento Bored Panda.

De ahí, entonces, fue que nacieron los ánimos de tomar estas imágenes. “Cuando empecé el proyecto, recuerdo hacer dicho que ‘si puedo suponer una diferencia para al menos una persona, entonces habré tenido éxito‘”, recordó la fotógrafa.

El papel protagónico, en general, lo tiene gente que vive con inseguridades por su físico, luego de esconder sus cicatrices al público por mucho tiempo.

“Para algunos, la experiencia en la sesión de fotos puede ser muy terapéutica, ya que puede que no hayan compartido antes sus experiencias, y para otros supone consolidar el nuevo amor que sienten por sus cicatrices y su cuerpo”, aseguró Mayenne.

Las fotografías las ha publicado a través de sus redes y tienen una buena acogida por parte de los internautas. Estas son algunas de las que nos deja:

1. Mercy

“Mis cicatrices son de un incendio relacionado con la violencia doméstica“, comenzó relatando Mercy, la protagonista de la captura.

“Me quemé a los 29 años y el proceso de asimilarlo ha sido complicado. El consuelo que recibo de mis cicatrices es que me han hecho quien soy ahora”, aseguró.

“Las llamo la joya más preciosa y cara que poseo. He sobrevivido y, si que me hagan una foto y exponer mis cicatrices puede ayudar a alguien más, ¡eso me vale!”, sentenció.

2. Isabella

“Hoy estoy un poco enfadada con el mundo. Me enfada que hayan pasado 2 años y 2 días y todavía no me sienta completa. Me han abierto y me han cosido y puesto grapas, pero hoy no me siento entera”. Así relata Isabella su relación con las cicatrices.

La mujer, afligida, afirmó que “me enfada que mis recuerdos y sueños de lo que pasó se mezclen con el presente. Han pasado 2 años y 2 días y hoy no me siento bien. Pero lo haré“.

3. Chloe

“Empecé a autolesionarme a los 13 años y siempre he luchado con ello desde entonces”, comenzó la joven Chloe, que lleva cicatrices en gran parte de sus extremidades.

“El problema con las autolesiones es que empeoran progresivamente y acabas haciéndote cada vez más daño a ti misma del que creías posible cuando empezaste”, continuó.

“Llegas al punto en el que los cirujanos te dicen que la cirugía plástica no puede arreglar el aspecto de las cicatrices, así que lo único que puedes hacer es quererlas tanto que las connotaciones negativas (…) desaparezcan”, recordó.

“Mis cicatrices cuentan mi historia, y nunca dejaré que las ideas u opiniones de nadie cambien eso”, finalizó.

4. Bárbara

Esta mujer, en 2014, fue diagnosticada con un raro y agresivo cáncer de pecho: angiosarcoma.

“Tres cirugías y dos tratamientos de quimioterapia después estas son las cicatrices que llevo”, relató.

Me llevó mucho tiempo poder aceptar mis cicatrices. Documentan mi viaje y el coraje y la fuerza que no pensé que tenía. Recientemente supe que el cáncer había vuelto”, continuó.

Con todo, sentenció que “sorprendentemente, me siento en paz”.

Llevan orgullosos sus cicatrices

El proyecto contempla más de 40 fotografías de hombres y mujeres.

“Espero poder hacer en el futuro un libro de las series con las que la gente del pasado y del presente puedan identificarse”, afirmó la fotógrafa, que ya se encuentra recibiendo a más modelos.

Puedes ver más capturas a continuación: