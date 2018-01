Joven se indigna con reportero que cambió su nombre al no creer que el suyo fuese real

Una insólita situación vivió un joven estadounidense que fue entrevistado por un noticiero en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) durante la celebración de Año Nuevo.

Hunter, quien se encontraba junto a su novia, fue filmado para una cadena local que terminó por molestarlo profundamente, pues, el reportero que lo entrevistó no le creyó que su nombre fuese Hunter Fisher (Cazador Pescador, en castellano) y decidió “inventarle” uno.

Así lo demostró el propio afectado en Twitter, en donde compartió una captura de lo ocurrido en el canal WSB-TV. “Emma y yo salimos en televisión pero el reportero detrás de la cámara no me creyó que mi nombre era Hunter Fisher entonces el me inventó un nuevo nombre”, escribió.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX

— Hunter Fisher (@HunterFisher21) 2 de enero de 2018