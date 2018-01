Niño de 4 años emociona al mundo tras cantar tema central de "Coco" a su hermana fallecida

Para muchos, Coco es una de las películas infantiles más emotiva de los últimos años, y su banda sonora tiene gran parte de la responsabilidad de ello.

Recuérdeme, la canción que Miguel canta a su bisabuelita Coco, hizo que miles de los espectadores no pudiesen contener las lágrimas en las diferentes salas de cine del mundo.

Ese mismo público es el que quedó impactado luego de ver un video viral de un niño de cuatro años cantando el mismo tema a una foto de su hermanita fallecida en mayo pasado.

El registro de la interpretación del tema fue captado por los padres de Alex, quienes compartieron en Facebook el video y contaron parte de la historia que ocurrió en Texas, Estados Unidos.

Hace más de un año su hija menor Ava Lynn fue diagnosticada con hidronefrosis, una inflamación de un riñón debido a una acumulación de orina. La pequeña falleció al poco tiempo, pero su hermano nunca la ha olvidado.

El pasado 30 de diciembre, tomó una guitarra blanca de juguete y se dirigió hacia una foto de su hermana, quien ese día estaba de cumpleaños.



“Solo tiene cuatro años y entiende lo que ha sucedido. Ni siquiera sabía que le estábamos grabando, solo quería cantarle a su hermana por su cumpleaños”, escribió el padre junto a la grabación del pequeño.

Las imágenes de Alex han emocionado a miles de cibernautas que han visto el desgarrador clip.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

