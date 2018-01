Cadena KFC trollea a McDonald’s parodiando el "botón nuclear" de Donald Trump

La discusión entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par norcoreano Kim Jong-Un, sobre quien tiene el botón nuclear “más grande”, sigue dando que hablar.

Y es que además de las reacciones políticas, ahora fue Kentucky Fried Chicken (KFC) la que aprovechó este cruce de palabras para burlarse no sólo de Trump, sino que además de McDonald’s.

A través de su cuenta en Twitter, la cadena de comida rápida en Inglaterra e Irlanda usó un discurso similar al del mandatario norteamericano para trollear a su competencia.

“El líder de McDonald’s, Ronald, acaba de declarar que tiene una ‘hamburguesa en su escritorio todo el tiempo"”, comienza señalando el tuit.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) January 3, 2018