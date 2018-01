Profunda respuesta de un niño a la inocente adivinanza de su profesor se vuelve viral

Lo que parecía una sencilla e ingeniosa pregunta en una sala de clases terminó por convertirse en algo sumamente diferente.

Ocurrió en un colegio de Albany, Estados Unidos, en donde un profesor llamado Bret Turner quiso poner a prueba a sus alumnos de primer grado (entre 6 y 7 años) con una adivinanza.

“Soy el principio de todo y el final de todas partes. Soy el principio de la eternidad, el final del tiempo y del espacio. ¿Qué soy?”, fue el acertijo planteado, tal como indicó el propio educador en su cuenta de Twitter.

La respuesta que Turner buscaba era la letra “E”, considerando que “todo”, “todas partes”, “eternidad”, “tiempo” y “espacio”, traducidas al inglés, corresponden a “everything”, “everywhere”, “eternity”, “time” y “space”, respectivamente.

Sin embargo, enorme fue su sorpresa tras comprobar que los pequeños se tomaron el tema de una manera más profunda.

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk

— Bret Turner (@bretjturner) January 2, 2018