El presente de los niños que protagonizaron el viral "Charlie bit my Finger" hace 10 años

Fue en 2007 cuando irrumpió en Youtube un divertido video en el que un bebé mordía el dedo de su hermano de tres años.

La secuencia, de 55 segundos de duración, rápidamente se masificó entre los usuarios, convirtiéndose en uno de los videos más populares de la plataforma.

Diez años han pasado desde entonces, y los hermanos protagonistas del registro -llamado “Charlie bit my Finger” (“Charlie muerde mi dedo”, en español)- siguen siendo muy recordados por la ternura que mostraron frente a la cámara.

Hoy en día Charlie tiene 10 años, mientras que Henry tiene 13. Según recoge el sitio informativo Europa Press, su padre comentó que subió el video a internet porque era la forma más fácil de poder compartirlo con sus familiares.

Feel old yet?

These are the 'Charlie bit my finger' kids… pic.twitter.com/GEkNS8WNbJ

— Kevin Droniak (@kevindroniak) May 22, 2017