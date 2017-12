Celebridades se unen para apoyar a estudiante que grabó conmovedor video por bullying

En las últimas horas, la madre de un estudiante de Tennessee publicó en su cuenta de Facebook un conmovedor video donde el joven se manifiesta en contra de aquellos que lo intimidan a él y a otros niños, causando furor en internet e incluso se ganó el apoyo de muchos amigos famosos.

Entre lágrimas Keaton Jones afirma que se burlan de su nariz, lo llaman feo y le dicen que no tiene amigos, mientras su madre, Kimberly Jones, lo graba dentro del auto.

Además, relata que incluso las cosas se vuelven físicas en el almuerzo, cuando los agresores le ponen leche en la cabeza y el tiran jamón y pan en la ropa, expone el portal de la revista People.

“Solo por curiosidad, ¿por qué intimidan? ¿De qué sirve? “, le pregunta ella. “¿Por qué te alegra molestar a personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? No está bien”, concluye ella.

Keaton dijo que también siente mucha pena por otros que sufren situaciones similares. “No me gusta que me lo hagan a mí”, dice. “Y a mí, por supuesto, no me gusta que lo hagan con otras personas, ¡porque no está bien! “, le dice muy enojado a su madre. “Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por eso. No es su culpa”, relata.

Apoyo de famosos

Junto al emotivo video, la madre de Keaton escribió: “Para que conste, Keaton me pidió que hiciera esto DESPUÉS de que hiciera que lo recogiera de nuevo porque tenía miedo de ir a almorzar”.

“Mis hijos no son en absoluto perfectos y en casa, él es como todos los niños, pero en general es bueno en la escuela”, escribió. “Habla con tus hijos. Incluso tuve amigos que me dijeron que eran niños y que solo eran amables con él para que se relacionara con la gente. Todos sabemos cómo se siente querer pertenecer, pero solo unos pocos saben cómo se siente realmente no pertenecer a ningún lado”.

Inmediatamente, el mensaje de Keaton se hizo viral, llamando la atención de varias celebridades que quisieron dedicarle mensajes y ofrecer su apoyo.

“Keaton, esto es muy exacto”, escribió la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown en Twitter. “¿Por que las personas hacen esto? ¡Creo que eres tan genial Keaton! Quiero ser tu amiga (pero srsly) increíblemente increíble”.

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

A continuación revisa otros mensajes de famosos que quisieron apoyar al niño:

El actor Mark Ruffalo le envió un mensaje en el que lo llama su superhéroe personal, que proteja su corazón y que Hulk es su amigo.

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 de diciembre de 2017

La ganadora del Oscar Patricia Arquette escribió: “Keaton, lamento que esos niños estén siendo tan malvados. A menos que a las personas cambien, terminarán teniendo vidas infelices. ¡Creo que eres genial!”

Keaton, I'm sorry those kids are being so mean. Unless people like that change they will end up having unhappy lives. I think you're cool! — Patricia Arquette (@PattyArquette) 9 de diciembre de 2017

El cantante Ricky Martin le envió un positivo mensaje, acompañado de una invitación en su cuenta de Instagram:

“Conoce a Keaton Jones, un niño muy inteligente que está siendo intimidado en la escuela. ¡Este video es desgarrador! Quiero llevar a Keaton a Las Vegas y pasar el rato en la sede de UFC. Si alguien sabe cómo puedo contactar a la familia, por favor avíseme. Gracias a todos”.

#Repost @danawhite ・・・ Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Dec 10, 2017 at 9:02am PST

En la misma red social, el rapero Snoop Dogg le escribió que también ha sufrido bullying en su vida, así que tiene un amigo en él.

Otros que se unieron a la iniciativa para apoyar al pequeño Keaton, fue el actor Chris Evans, quien escribió:

“Mantente fuerte, Keaton. No dejes que conviertan en alguien frío. Prometo que después va a ser mejor. Mientras esos molestosos en tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿qué te parecería a ti y a tu mamá asistir al estreno de Los Vengadores en LA el año que viene?”.