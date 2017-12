Pequeña rusa de 6 años es bautizada como la "nueva niña más linda del mundo"

Друзья! Не забывайте про наш конкурс! Подробности смотрите в предыдущих постах. Свитер из нежнейшего кашемира от @chobikids Фото 📸 @varvarabychkova

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 14, 2017 at 9:41am PST